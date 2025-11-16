Jannik Sinner vence a Carlos Alcaraz y retiene el título de las Finales ATP ante su público. Foto: AP

TURÍN, Italia (AP).- El número dos, Sinner, venció al número uno, Carlos Alcaraz, por 7-6 (4), 7-5 este domingo para obtener el trofeo de las Finales ATP en el sexto encuentro de este año entre los dos jugadores que dominan el tenis masculino.

Sinner defendió el título ante su público italiano en lo que fue apenas su segunda victoria sobre Alcaraz este año, después de haber vencido también al español en la final de Wimbledon.

“Fue una temporada increíble”, dijo Sinner. “Terminarla así, ante mi afición italiana, es muy especial para mí”.

Alcaraz ya se había asegurado el número 1 del ranking a final de año y disputaba su primera final en el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del año.

Alcaraz sigue liderando sus encuentros de carrera con Sinner, 10-6.

Sinner y Alcaraz se han enfrentado en las últimas tres finales de Grand Slam. Alcaraz venció a Sinner en el tie-break del quinto set para ganar Roland Garros ; Sinner se tomó la revancha en Wimbledon; y luego Alcaraz volvió a imponerse en el US Open.

También se enfrentaron este año en la final del Abierto de Italia (ganada por Alcaraz) y en la final del Abierto de Cincinnati (ganada por Alcaraz cuando Sinner se retiró por enfermedad).

“Espero que estés listo para el año que viene porque yo estaré listo para, con suerte, jugar más finales contra ti”, dijo Alcaraz durante la ceremonia de entrega del trofeo.

A lo que Sinner añadió que espera que les esperen “grandes, grandes batallas”.

Sinner también ganó el Abierto de Australia —venciendo a Alexander Zverev en la final—, por lo que él y Alcaraz ganaron dos majors cada uno este año.

En total, Alcaraz ha ganado seis majors y Sinner cuatro.