Kris Boyd, esquino de los New York Jets, resultó herido en tiroteo en Manhattan

NUEVA YORK (AP).- El cornerback y destacado jugador de equipos especiales de los New York Jets, Kris Boyd, resultó gravemente herido en un tiroteo en el centro de Manhattan la madrugada del domingo, según múltiples medios de comunicación.

El tiroteo ocurrió poco después de las 2 de la madrugada frente a un negocio en la calle 38 Oeste, cerca de la Séptima Avenida, según el Departamento de Policía de Nueva York. Un hombre de 29 años recibió un disparo en el abdomen, informó la policía. Fue trasladado al Hospital Bellevue, donde se encuentra en estado crítico, pero estable. No se han realizado arrestos y la investigación continúa.

La policía no reveló el nombre de la víctima, pero varios medios de comunicación informaron que el hombre baleado era Boyd.

“Estamos al tanto de la situación que involucra a Kris Boyd y no haremos más comentarios por el momento”, declaró un portavoz de los Jets en un comunicado. El agente de Boyd no respondió de inmediato a un mensaje de texto en el que se le preguntaba sobre el incidente.

Boyd no ha jugado esta temporada, su primera con los Jets, después de ser incluido en la lista de reservas lesionados que pone fin a la temporada el 18 de agosto debido a una lesión en el hombro que requirió cirugía para su reparación.

Firmó con los New York Giants como agente libre en marzo y se esperaba que fuera una pieza clave en la renovada unidad de equipos especiales bajo el mando del nuevo entrenador Aaron Glenn y el coordinador de equipos especiales Chris Banjo. Sin embargo, Boyd se lesionó durante el entrenamiento del equipo el 2 de agosto y tuvo que ser retirado del campo en camilla después de que los médicos revisaran su hombro izquierdo.

Boyd fue considerado un jugador destacado de equipos especiales durante sus primeras seis temporadas en la NFL, incluyendo la mayor parte de las dos últimas con Houston.

Fue noticia durante la derrota de los Texans ante los Kansas City Chiefs en los playoffs divisionales en enero, cuando celebró un balón suelto forzado en una patada de salida quitándose el casco y casi empujando al suelo a su entrenador de equipos especiales.

Boyd jugó sus primeras cuatro temporadas con Minnesota después de ser elegido en la séptima ronda del draft de 2019 por los Vikings, procedente de Texas. Firmó con los Arizona Cardinals en 2023 y luego se unió al equipo de práctica de Houston más adelante esa misma temporada.

Sus compañeros de equipo pidieron oraciones por Boyd en publicaciones en redes sociales el domingo por la tarde.

“¡Por ??favor, oren todos por mi hermano y compañero de equipo Kris Boyd y su familia! Señor, por favor, extiende tu mano sanadora sobre Kris y guíalo de regreso a la salud y la seguridad”, dijo el linebacker Jermaine Johnson en una publicación.

Everybody please send prayers to my brother and teammate Kris Boyd and his family!!! Lord please hold your healing hand over Kris and guide him back to health and safety. Lord I ask that you please just get him through this safely.

In your name, Amen???? — Jermaine Johnson II (@ii_jermaine) November 16, 2025