Los Dolphins vencen 16-13 a los Commanders en tiempos extra en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: AP

MADRID (AP).- Jack Jones interceptó a Marcus Mariota en la primera jugada ofensiva del tiempo extra y Riley Patterson pateó un gol de campo de 29 yardas para darle a los Miami Dolphins una victoria de 16-13 sobre los Washington Commanders en el primer partido de temporada regular de la NFL en España este día.

Los Commanders (3-8) tuvieron la oportunidad de ganar en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid a falta de 15 segundos para el final del tiempo reglamentario, pero el intento de gol de campo de 56 yardas de Matt Gay se fue desviado a la derecha.

Los Dolphins (4-7) fueron detenidos dos veces en cuarta y gol, incluso dentro de los últimos dos minutos después de recuperar el balón en un regreso de despeje fallido por los Commanders.

Fue el séptimo —y último— partido internacional de esta temporada, la mayor cantidad en un año para la NFL, que continúa su expansión global.

En este partido en Madrid, la superestrella puertorriqueña Daddy Yankee y el productor argentino Bizarrap actuaron en el descanso ante una multitud de 78 mil 610 personas en el estadio Santiago Bernabéu.

Mariota tuvo que abandonar el partido momentáneamente cerca del final del tercer cuarto para ser evaluado por una posible conmoción cerebral. Cayó de forma aparatosa al lanzar el balón fuera de su zona de anotación. Finalmente, superó el protocolo de conmoción cerebral y pudo regresar al juego.

Los Commanders, que aún no contaban con el mariscal de campo lesionado Jayden Daniels, habían perdido seis partidos seguidos, incluyendo una derrota por 44-22 ante los Detroit Lions en casa la semana pasada, mientras que los Dolphins venían de una victoria dominante por 30-13 sobre los Buffalo Bills en casa.