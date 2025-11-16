Los Steelers vencen a los Bengals 34-12, pero pierden a Rodgers por una lesión en la mano izquierda. Foto: AP

PITTSBURGH (AP).- Mason Rudolph dirigió dos largas series ofensivas en la segunda mitad que terminaron en anotación después de reemplazar al lesionado Aaron Rodgers, y los Pittsburgh Steelers superaron a los Cincinnati Bengals 34-12 el domingo.

Rodgers, el jugador activo más veterano de la NFL con 41 años, se lesionó la mano izquierda durante una serie ofensiva de Pittsburgh al final de la primera mitad. No se sabe con exactitud cuándo se lesionó el cuatro veces Jugador Más Valioso. Rodgers recibió dos golpes ilegales durante la serie, ambos penales por rudeza contra el pasador en contra de Cincinnati.

Aunque los Steelers (6-4) inicialmente catalogaron el estado de Rodgers como “dudoso”, no regresó a la banca para la segunda mitad.

Entra en escena Rudolph, el veterano suplente que lideró a los Steelers en una remontada tardía hasta los playoffs en 2023. Regresó a Pittsburgh la primavera pasada, aunque rápidamente cedió el puesto de titular después de que Rodgers firmara a principios de junio.

Rudolph continuó justo donde lo había dejado, completando 12 de 16 pases para 127 yardas, incluyendo un pase de touchdown de 5 yardas al corredor Kenny Gainwell con 3:40 restantes que selló la victoria.

La defensa de Pittsburgh, que fue destrozada por Joe Flacco y los Bengals hace un mes, anotó dos touchdowns. El safety Kyle Dugger devolvió un pase de Flacco 74 yardas para una intercepción que cambió el rumbo del partido en el tercer cuarto. El cornerback James Pierre sumó un touchdown con una recuperación de balón de 32 yardas al final del cuarto.

La racha de buen juego de Flacco llegó a un abrupto final. El jugador de 40 años, que había mostrado su edad desde que reemplazó al lesionado Joe Burrow y al poco efectivo Jake Browning, ofreció su peor actuación desde su llegada a Cincinnati (3-7) el mes pasado. Flacco completó 23 de 40 pases para 199 yardas con un touchdown y una intercepción de Dugger.

Ja'Marr Chase, quien estableció un récord de franquicia con 16 recepciones en el primer encuentro de Cincinnati contra Pittsburgh, se limitó a tres recepciones para 30 yardas en la revancha. El momento más memorable del receptor All-Pro se produjo al inicio del último cuarto, cuando tuvo un intercambio de palabras con el veterano esquinero de los Steelers, Jalen Ramsey.

Ambos jugadores fueron penalizados por conducta antideportiva cuando Cincinnati avanzaba en territorio de Pittsburgh. Sus compañeros los separaron, pero volvieron a enfrentarse tras el silbato en la siguiente jugada. Ramsey terminó expulsado después de agarrar la máscara de Chase con la mano izquierda antes de golpearlo con la derecha.

Tras los goles de ambos equipos en su primera posesión, parecía que se avecinaba una repetición del memorable duelo de penaltis ocurrido en Cincinnati el mes pasado.

Fue un espejismo. Dos de las peores defensas de la NFL se mantuvieron firmes durante gran parte de la tarde antes de que Pittsburgh finalmente lograra romper el empate cuando el pase corto e imprudente de Flacco al centro del campo terminó en manos de Dugger. El safety, recién incorporado al equipo, corrió hacia el otro lado y los Steelers pudieron recuperarse después de que una racha de 1-3 pusiera en serio peligro su otrora cómoda ventaja en la AFC Norte.

Pittsburgh estará en primer lugar cuando viaje a Chicago la próxima semana, aunque quién será el mariscal de campo es un misterio por ahora.