Portugal clasifica a la Copa del Mundo tras derrotar 9-1 a Armenia. Foto: X: @selecaoportugal

(AP).- Este día, Portugal selló su plaza en el torneo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México con una contundente victoria por 9-1 sobre Armenia.

Cristiano Ronaldo se perdió el partido en Oporto debido a una suspensión, pero en su ausencia, Portugal se aseguró de que tuviera la oportunidad de participar en una sexta Copa del Mundo, un récord.

El cinco veces ganador del Balón de Oro tendrá 41 años cuando comience el torneo el próximo junio, y Ronaldo declaró recientemente que esta sería su última oportunidad para ganar el único gran título que se le ha resistido. Si se mantiene en forma, se espera que forme parte de la convocatoria del seleccionador Roberto Martínez, aunque podría ser suspendido hasta dos partidos tras su expulsión en la derrota de Portugal por 2-0 ante Irlanda el jueves.

Esa sorprendente derrota significó que Portugal tenía que vencer a Armenia para asegurarse el primer puesto del Grupo F, y los tripletes de Bruno Fernandes y Joao Neves garantizaron que no hubiera ningún tropiezo.