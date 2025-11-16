Raúl Jiménez estalla contra afición de Torreón por abucheos conta la Selección Mexicana (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras empatar sin goles ante Uruguay, jugadores de la selección mexicana de futbol manifestaron su inconformidad en contra de la afición que se dio cita en el Estadio TSM de Torreón a causa de los abucheos en el encuentro que marcó el quinto partido consecutivo sin ganar para el ‘Tri’ en su preparación rumbo al Mundial a disputarse en casa.

“Lo que deja tristeza es jugar de local y que ‘fuera Vasco’, que le griten puto al portero. Eso es lo que deja tristeza”, comentó el delantero Raúl Jiménez en entrevista para Televisión Azteca. “Así es esto, tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos, así que hay que seguir adelante y trabajar”, agregó el atacante del Fulham en la Liga Premier inglesa.

EXPLOTA RAUL JIMENEZ

Por eso la Selección no juega en México y lo hace en USA. pic.twitter.com/8PvaifpYUq — david medrano felix (@medranoazteca) November 16, 2025

Asimismo, el mediocampista Erick Sánchez, también se quejó de las manifestaciones hechas por parte del público de la Comarca Lagunera que se dio cita en el inmueble para ver a la selección.

“No veo motivo del porqué de los abucheos y de que la gente esté en contra de nosotros, bueno, no sé si de nosotros o del profe (Javier Aguirre), no veo algún motivo por el cual estén así. También en lo personal no se me hizo bien que estamos en casa y que nos estén abucheando”, aseguró el jugador del América.

“Creo que si queremos llegar y hacer algo más, tenemos que apoyarnos. Pero bueno, nosotros estamos conscientes, vamos a seguir mejorando y dentro del equipo estamos muy tranquilos con nosotros, con el profe, con todo lo que estamos haciendo y hay que seguir trabajando”, añadió.

Por su parte, el entrenador Javier Aguirre, principal señalado en los reclamos de la afición, evitó entrar en confrontaciones públicas a causa de los abucheos y consideró que el público está en su derecho de reclamar si así lo considera.

“No soy quién para juzgar a la afición, menos a la nuestra, la mexicana, son libres y soberanos para expresarse de la mejor manera que quieran, pagan su boleto y tienen toda la libertad del mundo, es un país libre, insisto, hay libertad de expresión y manifestaron su su inconformidad libremente, entonces a partir de ahí creo que no soy quién, no debo hacerlo y no tengo esta autoridad para hacer eso”, consideró el ‘Vasco’.

La selección mexicana de futbol no gana desde que obtuvo el título en la Copa de Oro tras vencer 2-1 en la final a Estados Unidos a principios de julio, a lo que han seguido empates ante Japón, República de Corea, Ecuador y ahora Uruguay, así como una derrota 0-4 frente a Colombia, con apenas tres goles anotados y siete recibidos en este periodo.

El ‘Tricolor’ regresará a la cancha el siguiente martes, cuando enfrente a Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Estados Unidos, en lo que será el último compromiso del equipo mexicano previo a la realización del sorteo de la Copa del Mundo, a celebrarse el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C.