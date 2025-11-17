Barcelona regresará al Camp Nou con aforo parcial para el partido de liga contra el Athletic

Los jugadores de Barcelona se ejercitan durante la primera sesión de entrenamiento del equipo en la sede tras su renovación en el estadio Camp Nou en Barcelona, España, el viernes 7 de noviembre de 2025.. Foto: AP Photo/Joan Monfort

BARCELONA, España (AP).- Barcelona volverá el sábado 22 de noviembre al Camp Nou para su partido de la liga española contra el Athletic Bilbao.

El club anunció este día que se permitirá la entrada de 45 mil 401 personas en el recinto para el primer partido del equipo desde que comenzaron las renovaciones en 2023. El nuevo Camp Nou tendrá una capacidad final de 105 mil aficionados.

Barcelona también espera poder jugar su partido de la Champions League contra el Eintracht Frankfurt el 9 de diciembre en el estadio renovado.

El regreso con capacidad parcial será posible después de que el club obtuviera algunos de los permisos necesarios para dar la bienvenida nuevamente a los aficionados en el recinto.

Más de 20 mil personas pagaron para ver al equipo entrenar en el Camp Nou el 7 de noviembre.

Las obras para mejorar el estadio comenzaron en junio de 2023 con el objetivo de ampliar la capacidad del mayor recinto de futbol de Europa, que anteriormente era de 99 mil. El club, altamente endeudado, aseguró mil 450 millones de euros (entonces mil 600 millones de dólares) de múltiples inversores para llevar a cabo el proyecto de remodelación.

El club espera que el regreso al Camp Nou impulse las ventas en los días de partido y las oportunidades de merchandising.

Barcelona había planeado originalmente volver a jugar en el recinto tan pronto como en noviembre de 2024 para coincidir con el 125 aniversario del club, pero esa fecha límite se ha pospuesto repetidamente. El equipo ha jugado en el Estadio Olímpico de propiedad municipal, con capacidad para 55 mil asientos, desde el inicio de la temporada 2023-24.

Otro retraso este verano llevó al club a tener que improvisar y celebrar un partido de la liga española en el estadio de 6 mil asientos ubicado en su campo de entrenamiento en las afueras de la ciudad en septiembre.

Barcelona está a tres puntos del líder de la liga, el Real Madrid, después de 12 partidos. Madrid visita a Elche el domingo.