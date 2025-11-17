Entrenador de Nigeria acusa ‘vudú’ de Congo tras derrota en clasificación al Mundial (Videos)

Miembros de la selección nacional de Congo posan para una foto mientras celebran con su entrenador Sébastien Desabre después de clasificarse para la Copa del Mundo de fútbol FIFA 2026 en el juego final de clasificación Africana contra Nigeria, en Rabat, Marruecos, el domingo 16 de noviembre de 2025.. Foto: AP

RABAT, Marruecos (AP).- "Un miembro del personal del equipo de Congo usó vudú durante la tanda de penaltis", afirmó el entrenador de Nigeria, Éric Chelle, después de que la potencia del futbol africano fuera eliminada de la clasificación para la Copa del Mundo 2026.

Congo ganó la final del playoff africano el domingo por la noche en una tanda de penaltis, obteniendo dos atajadas de un portero suplente enviado al campo al final del tiempo extra de un empate 1-1, y avanzó a los playoffs intercontinentales en marzo.

Chelle fue filmado durante la tanda de penaltis mostrándose agitado con el cuerpo técnico de Congo y moviéndose agresivamente hacia el área técnica rival.

“El tipo de Congo hizo algo de vudú. Cada vez, cada vez, cada vez, por eso estaba un poco nervioso con él”, dijo el exinternacional de Mali, Chelle, a los periodistas en la zona mixta de medios después del partido.

La República Democrática del Congo derrotó a Nigeria en la tanda de penaltis y disputará el repechaje para poder jugar el Mundial de 2026.



¿La causa de la derrota según el entrenador de Nigeria? El vudú que hicieron los miembros de la RD del Congo.pic.twitter.com/PTkmIrVpBL — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 17, 2025

Al ser preguntado para explicar lo que sucedió, Chelle hizo un gesto de agitar una botella de agua.

El técnico de Nigeria Eric Chelle, declaró que durante la definición de penaltis, el cuerpo técnico del Congo realizó Budú y brujería al costado de la cancha!! ?????? pic.twitter.com/pq8QPV6spE — #PorLasQueMueres?? (@Salcedo_Hugo) November 17, 2025

Nigeria lleva dos Copas del Mundo consecutivas a la que no puede clasificar a pesar de que los delanteros estrella Victor Osimhen y Ademola Lookman están en el mejor momento de sus carreras.

Osimhen se lesionó en la primera mitad el domingo y fue reemplazado en el medio tiempo con el marcador 1-1, y Lookman también fue retirado en la segunda mitad.

El entrenador de Congo, Sebastien Desabre, cambió a sus porteros en el minuto 119 del partido pensando en la tanda de penaltis, enviando a Timothy Fayulu para reemplazar a Lionel Mpasi.

Fayulu atajó dos de los seis penaltis de Nigeria, el segundo de Moses Simon y el sexto de Semi Ajayi, antes de que Chancel Mbemba de Congo sellara la victoria.

La FIFA realizará el sorteo de seis equipos el jueves para los playoffs intercontinentales. Congo se une a Bolivia, Nueva Caledonia, ya sea Irak o los Emiratos Árabes Unidos y dos equipos de la región norteamericana Concacaf que terminan su programa de clasificación el martes.