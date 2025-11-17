Invitado por Trump, Milei asistirÃ¡ al sorteo del Mundial 2026

El presidente de Argentina, Javier Milei, sonrÃ­e a sus partidarios despuÃ©s de ganar en las elecciones legislativas de mitad de perÃ­odo en Buenos Aires, Argentina. Foto: AP

BUENOS AIRES (AP) â€” La afinidad polÃ­tica entre los presidentes Donald Trump y el argentino Javier Milei tambiÃ©n alcanza al futbol.

Invitado por el mandatario estadounidense, Milei estarÃ¡ presente en el sorteo del Mundial 2026 el prÃ³ximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, confirmÃ³ el lunes la presidencia de Argentina.

Estados Unidos coorganiza el torneo el prÃ³ximo aÃ±o con CanadÃ¡ y MÃ©xico, que por primera vez contarÃ¡ con 48 equipos nacionales en lugar de 32 . El sorteo en el Kennedy Center determinarÃ¡ los grupos de la Copa Mundial y los partidos que cada equipo jugarÃ¡ en la ronda inicial.

SerÃ¡ el 15to viaje de Milei a Estados Unidos desde que llegÃ³ al poder en 2023. Trump se ha convertido en una aliado fundamental para el lÃ­der ultraliberal sudamericano con el objetivo de extender su influencia en una regiÃ³n que en las Ãºltimas dÃ©cadas estuvo dominada por gobiernos mayormente de izquierda.

Washington fue vital para el triunfo de Milei en las elecciones de medio tÃ©rmino del pasado 26 de octubre con un inÃ©dito paquete de asistencia financiera que permitiÃ³ frenar la volatilidad de los mercados en medio de la campaÃ±a electoral y que habÃ­a puesto en jaque el plan econÃ³mico de Milei.

La semana pasada, ademÃ¡s, Estados Unidos anunciÃ³ el primer acuerdo comercial y de inversiÃ³n con Argentina en casi una dÃ©cada para exportaciones estadounidenses de medicamentos, quÃ­micos, maquinaria, tecnologÃ­a de la informaciÃ³n, dispositivos mÃ©dicos, vehÃ­culos y productos agrÃ­colas.

Argentina, campeÃ³n del mundo en Qatar 2022, ya cerrÃ³ su clasificaciÃ³n al prÃ³ximo Mundial en la eliminatoria sudamericana y serÃ¡ una de las cabezas de serie.

FIFA anunciÃ³ ademÃ¡s que durante el sorteo entregarÃ¡ la primera ediciÃ³n del Premio FIFA de la Paz y se especula que Trump podrÃ­a ser el primer galardonado.