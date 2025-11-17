Invitado por Trump, Milei asistirÃ¡ al sorteo del Mundial 2026

Mundial de Futbol 2026
Invitado por Trump, Milei asistirÃ¡ al sorteo del Mundial 2026El sorteo en el Kennedy Center determinarÃ¡ los grupos de la Copa Mundial y los partidos que cada equipo jugarÃ¡ en la ronda inicial.
BUENOS AIRES (AP) â€” La afinidad polÃtica entre los presidentes Donald Trump y el argentino Javier Milei tambiÃ©n alcanza al futbol.
Invitado por el mandatario estadounidense, Milei estarÃ¡ presente en el sorteo del Mundial 2026 el prÃ³ximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, confirmÃ³ el lunes la presidencia de Argentina.
Estados Unidos coorganiza el torneo el prÃ³ximo aÃ±o con CanadÃ¡ y MÃ©xico, que por primera vez contarÃ¡ con 48 equipos nacionales en lugar de 32 . El sorteo en el Kennedy Center determinarÃ¡ los grupos de la Copa Mundial y los partidos que cada equipo jugarÃ¡ en la ronda inicial.
SerÃ¡ el 15to viaje de Milei a Estados Unidos desde que llegÃ³ al poder en 2023. Trump se ha convertido en una aliado fundamental para el lÃder ultraliberal sudamericano con el objetivo de extender su influencia en una regiÃ³n que en las Ãºltimas dÃ©cadas estuvo dominada por gobiernos mayormente de izquierda.
Washington fue vital para el triunfo de Milei en las elecciones de medio tÃ©rmino del pasado 26 de octubre con un inÃ©dito paquete de asistencia financiera que permitiÃ³ frenar la volatilidad de los mercados en medio de la campaÃ±a electoral y que habÃa puesto en jaque el plan econÃ³mico de Milei.
La semana pasada, ademÃ¡s, Estados Unidos anunciÃ³ el primer acuerdo comercial y de inversiÃ³n con Argentina en casi una dÃ©cada para exportaciones estadounidenses de medicamentos, quÃmicos, maquinaria, tecnologÃa de la informaciÃ³n, dispositivos mÃ©dicos, vehÃculos y productos agrÃcolas.
Argentina, campeÃ³n del mundo en Qatar 2022, ya cerrÃ³ su clasificaciÃ³n al prÃ³ximo Mundial en la eliminatoria sudamericana y serÃ¡ una de las cabezas de serie.
FIFA anunciÃ³ ademÃ¡s que durante el sorteo entregarÃ¡ la primera ediciÃ³n del Premio FIFA de la Paz y se especula que Trump podrÃa ser el primer galardonado.