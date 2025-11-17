Julio César Chávez Jr., vinculado a proceso, peleará en México; así fue presentada la función

Conferencia de presentación de la función de boxeo donde pelearás los Chávez . Foto: FB GobEdoSLP

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., (apro).- Flanqueado por Julio César Chávez, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció una pelea de box estelar a realizarse el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí, construida durante su mandato, que protagonizará Julio César Chávez Jr., actualmente vinculado a proceso penal por una acusación de delincuencia organizada para introducir armas a México.

Chávez Jr. fue detenido el 18 de agosto por autoridades estadunidenses y deportado a México, donde fue ingresado a un penal en Hermosillo y posteriormente presentado ante un juez penal, que consideró que se presentaron pruebas suficientes para imputarlo por delincuencia organizada.

El boxeador enfrenta su proceso en libertad condicional, tras salir de prisión el 24 de agosto.

Este lunes, en una conferencia de prensa que encabezó junto con el excampeón Julio César Chávez, el gobernador verde ecologista Ricardo Gallardo anunció la función para el 24 de enero, en la que también peleará Omar Chávez.

“Esta pelea del 24 de enero es muy especial, completa la dinastía Chávez estará en esta arena compitiendo y eso no es una cosa menor”, presumió el gobernador. Julio César Chávez jr peleará contra el pugilista colombiano Ángel Julián Sacco.

Nada mencionó el gobernador sobre la situación legal y la acusación que enfrenta Chávez jr por delincuencia organizada.

En la rueda de prensa se pidió a los reporteros limitar las preguntas a la función.

Al tomar la palabra, Julio César Chávez Jr. dijo sentirse nervioso por saber que volverá a boxear, pero contento de que se le dé oportunidad en San Luis Potosí.

Y agregó que espera que los jóvenes se motiven con la función del 24 de enero, “porque hay feria, hay dinero, también hay deporte…”.

“El boxeo me salvó la vida, gracias al boxeo estoy aquí platicando con ustedes de manera coherente”, señaló.

También dijo lamentar que en sus mejores años no demostró su pasión por el boxeo, “por lo joven, por inmaduro, por ser hijo de Julio césar Chávez, por el dinero que gané, por andar mal, pero eso ya pasó a la historia, tengo dos años para hacer lo que no hice a lo mejor en algún momento, y venir a San Luis Potosí no a hacer una pelea más, a tratar de dar la mejor pelea de mi carrera”, aseguró.

Al tomar la palabra, Julio César Chávez agradeció a Gallardo Cardona “por el espacio, dar la oportunidad de que pelee tanto Omar como Julio”.

Se dijo contento de que su hijo Julio reaparezca “después de un largo periodo de que no estaba en México, desde 2023, y qué más que hacerla aquí en San Luis…buscando una oportunidad para un campeonato del mundo”, señaló.

Para ello, dijo, a partir de la función del 24 de enero, su plan es buscar dos o tres peleas más “y luego buscar un campeonato del mundo”, remarcó.