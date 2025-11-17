CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La Liga MX Femenil compartiÃ³ los dÃ­as y horarios en los que se disputarÃ¡ los duelos de la final (ida y vuelta) entre AmÃ©rica contra Tigres, esto por el Apertura 2025.

El conjunto felino terminÃ³ en primer lugar de la temporada regular con 42 unidades (13 victorias, 3 empates, 1 derrota). En cuartos de final venciÃ³ 1-0 a JuÃ¡rez y en semifinales se impuso 3-2 ante Cruz Azul.

Por su parte, el equipo de Coapa culminÃ³ en la tercera posiciÃ³n de la tabla general con 38 puntos (12 victorias, 2 empates, 3 derrotas). En cuartos de final ganÃ³ 6-1 a Rayadas y en semifinales venciÃ³ 4-0 a Chivas.

Partido de ida

DÃ­a: jueves 20 de noviembre

Hora: 20:00 horas

Estadio: Ciudad de los Deportes

Partido de vuelta