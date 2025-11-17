Liga MX Femenil
Liga MX Femenil: definen horarios y dÃas para final de AmÃ©rica vs. TigresTigres terminÃ³ en primer lugar de la temporada regular con 42 unidades (13 victorias, 3 empates, 1 derrota). Mientras que AmÃ©rica culminÃ³ en la tercera posiciÃ³n con 38 puntos (12 victorias, 2 empates, 3 derrotas).
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La Liga MX Femenil compartiÃ³ los dÃas y horarios en los que se disputarÃ¡ los duelos de la final (ida y vuelta) entre AmÃ©rica contra Tigres, esto por el Apertura 2025.
El conjunto felino terminÃ³ en primer lugar de la temporada regular con 42 unidades (13 victorias, 3 empates, 1 derrota). En cuartos de final venciÃ³ 1-0 a JuÃ¡rez y en semifinales se impuso 3-2 ante Cruz Azul.
Por su parte, el equipo de Coapa culminÃ³ en la tercera posiciÃ³n de la tabla general con 38 puntos (12 victorias, 2 empates, 3 derrotas). En cuartos de final ganÃ³ 6-1 a Rayadas y en semifinales venciÃ³ 4-0 a Chivas.
Partido de ida
- DÃa: jueves 20 de noviembre
- Hora: 20:00 horas
- Estadio: Ciudad de los Deportes
Partido de vuelta
- DÃa: domingo 23 de noviembre
- Hora: 17:00 horas
- Estadio: Universitario