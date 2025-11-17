NFL suspende a Ja'Marr Chase, de los Bengals, por escupir a Jalen Ramsey, de los Steelers (Video)

NFL suspende a Ja'Marr Chase, de los Bengals, por escupir a Jalen Ramsey, de los Steelers. Foto: Captura de video

(AP).- Este día, el receptor abierto de los Cincinnati Bengals, Ja'Marr Chase, fue suspendido sin paga por un partido tras escupir al esquinero de los Pittsburgh Steelers, Jalen Ramsey.

Durante un altercado en el último cuarto del partido del domingo, Chase escupió a Ramsey, quien lo agarró por la máscara y le dio un puñetazo, lo que provocó su expulsión.

Field-level view of the second altercation between Ja'Marr Chase and Jalen Ramsey. Chase said "I didn't spit on nobody."



The video clearly shows he did.#Bengals @FOX19 pic.twitter.com/ooGzInoPdS — Austin Briski (@austin_briski) November 16, 2025

Al anunciar la suspensión, la NFL dijo que Chase fue sancionado bajo una regla que se aplica a “cualquier acto contrario a los principios generalmente aceptados de la deportividad”.

Chase negó haber escupido tras la derrota de los Bengals por 34-12, pero una cadena de televisión de Cincinnati tenía un video del incidente. Chase no habló con los periodistas en el vestuario de los Bengals el lunes.

Cuando se le preguntó si los oficiales vieron a Chase escupir a Ramsey, el árbitro Bill Vinovich dijo a un reportero después del partido que “no vimos nada que llegara a ese nivel en absoluto”.

Chase se perderá el partido de los Bengals contra Nueva Inglaterra este fin de semana. Tiene derecho a apelar la suspensión.

Cincinnati tiene un récord de 3-7 y ha perdido tres partidos seguidos.

El entrenador de los Bengals, Zac Taylor, dijo antes de que la liga anunciara la suspensión que había hablado con Chase sobre el incidente.

“Parece que estamos intentando sacar provecho de esta situación. Es lo único que me ha molestado un poco mientras estoy aquí sentado”, dijo Taylor. “Para alguien que ha hecho todo lo posible para construir nuestra organización a su alrededor, ha sido increíble. No perfecto. Yo tampoco soy perfecto. Créanme, cometí muchos errores ayer que la gente no ve en cámara. Desafortunadamente, los suyos sí. Tendrá que asumir la responsabilidad. Eso será parte de su proceso de aprendizaje”.

Es la segunda vez esta temporada que la liga sanciona a un jugador por escupir. El tacle defensivo de los Philadelphia Eagles, Jalen Carter, fue suspendido inicialmente un partido por escupir al quarterback de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, durante el primer cuarto del partido inaugural de la temporada, el 4 de septiembre.

Carter finalmente perdió su salario de la primera semana, que ascendía a 57.222 dólares, y evitó perderse más partidos porque la expulsión ocurrió al principio del encuentro y la liga la consideró como tiempo cumplido.

Según la base de datos de la Asociación de Jugadores de la NFL, a Chase se le descontarán al menos 448.333,33 dólares de su salario base como resultado de la suspensión.