Roban 9 mil 700 dÃ³lares en tarjetas de bÃ©isbol y PokÃ©mon de la tienda de Tom Brady. Foto: NYPD

NUEVA YORK (AP).- La policÃ­a buscaba a un ladrÃ³n que robÃ³ alrededor de 9 mil 700 dÃ³lares en tarjetas de bÃ©isbol y PokÃ©mon de una tienda CardVault by Tom Brady en el bajo Manhattan.

Esta semana, el Departamento de PolicÃ­a de Nueva York solicitÃ³ la ayuda del pÃºblico para identificar a un hombre con una gorra de los Yankees captado por las cÃ¡maras de vigilancia. Se le acusa de robar las tarjetas coleccionables la maÃ±ana del 20 de octubre.

El hombre intentÃ³ pagar con tarjeta de crÃ©dito, pero la transacciÃ³n fue rechazada. Entonces, introdujo manualmente las instrucciones en el terminal de pago sin que el empleado se diera cuenta. SegÃºn un comunicado de la policÃ­a, saliÃ³ de la tienda a pie con las tarjetas.

Nadie resultÃ³ herido. Hasta ahora la policÃ­a no ha tenido avances con el caso.