Trump presenta el "Pase FIFA" para ayudar a obtener visas más rápido durante la Copa Mundial

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio escuchan al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una reunión con el grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el lunes 17 de noviembre de 2025, en Washington. . Foto: AP/Evan Vucci

WASHINGTON (AP).- El gobierno de Trump anunció una nueva iniciativa para los extranjeros que viajen a Estados Unidos para la Copa Mundial del próximo año, la cual les permitirá obtener entrevistas para visas más rápidamente.

El programa, denominado “FIFA Pass”, permitirá a quienes hayan adquirido entradas para la Copa Mundial a través de la FIFA obtener citas prioritarias para la obtención de visas. Esta medida se toma mientras el gobierno continúa buscando un equilibrio entre la postura inflexible del presidente Donald Trump en materia de inmigración y la afluencia de viajeros internacionales para el torneo de fútbol. El término “pass” en su nombre significa “sistema de programación de citas prioritarias”.

“Si tiene una entrada para el Mundial, puede solicitar citas prioritarias para obtener su visa”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien se encontraba este día en el Despacho Oval con Trump para explicar el nuevo sistema. Dirigiéndose al presidente estadunidense, añadió: “Usted lo dijo la primera vez que nos vimos, señor presidente: Estados Unidos da la bienvenida al mundo”.

Este día, Trump dijo que “recomienda encarecidamente” a los viajeros que asistan a la Copa del Mundo en Estados Unidos que soliciten sus visas “de inmediato”.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo que el gobierno ha enviado más de 400 funcionarios consulares adicionales por todo el mundo para atender la demanda de visas, y que en aproximadamente el 80 por ciento del mundo, los viajeros a Estados Unidos pueden obtener una cita para la visa en un plazo de 60 días.

Según el nuevo sistema, quienes hayan comprado boletos a través de la FIFA podrán acceder a un “portal de la FIFA” que les permitirá priorizar su solicitud de visa y entrevista en el Departamento de Estado. Rubio hizo hincapié en esto.

“Vamos a realizar el mismo proceso de selección que cualquier otro candidato”, dijo Rubio. “La única diferencia es que les estamos dando prioridad”.

Durante la Copa Mundial del próximo año, se jugarán 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos. Trump ha priorizado el éxito del Mundial, e Infantino ha visitado frecuentemente la Casa Blanca mientras la FIFA se prepara para el sorteo de la Copa Mundial del 5 de diciembre en el Centro Kennedy, la institución artística ahora dirigida y administrada por personas leales a Trump.

Trump volvió a plantear la posibilidad de trasladar los partidos del Mundial fuera de alguna de sus ciudades anfitrionas si la consideraba insegura, tras la elección de la activista progresista Katie Wilson como alcaldesa de Seattle, quien ha hablado de proteger la ciudad de Trump y salvaguardar su estatus de ciudad santuario para los migrantes. Seattle es una de las once ciudades anfitrionas en Estados Unidos el próximo año.