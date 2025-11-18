Alcaraz se retira de la Copa Davis debido a una lesión en los isquiotibiales. Foto: AP

MADRID (AP).- Carlos Alcaraz pasará otro año sin cumplir su sueño de ganar la Copa Davis para España.

Alcaraz, número uno del mundo, dijo estar desconsolado por tener que retirarse de las Finales de la Copa Davis en Italia debido a una lesión en el tendón de la corva sufrida el martes.

Según dijo, la decisión fue recomendada por los médicos.

“Lamento mucho anunciar que no podré jugar con España en la Copa Davis de Bolonia”, dijo Alcaraz en X. “Tengo un edema en el tendón de la corva derecho y la recomendación médica es no competir”.

Se lesionó durante las Finales ATP de la semana pasada y le diagnosticaron sobrecarga muscular e inflamación del tendón de la corva derecho.

Alcaraz dijo que regresaba a casa con el corazón apesadumbrado.

“Siempre he dicho que jugar para España es lo mejor que hay, y tenía muchas ganas de ayudarnos a luchar por la Copa Davis.”

Alcaraz debutó en la Copa Davis en 2022 y tiene un récord general de 6-2, 5-1 en individuales. El último triunfo de España fue en 2019.

Tampoco participó en la Copa Davis de 2023 debido a problemas físicos. El año pasado, Alcaraz y España fueron eliminados en la primera ronda de los cuartos de final en Málaga, lo que supuso una derrota que habría sido la culminación de la brillante carrera de Rafael Nadal.

Alcaraz, de 22 años, ha dicho que quiere “ganar la Copa Davis algún día… porque para mí es un torneo muy, muy importante”.

Estaba previsto que liderara a España en Bolonia el jueves contra la República Checa, cuarta cabeza de serie, en los cuartos de final. Los checos cuentan con jugadores del top 20 como Jiri Lehecka y Jakub Mensik. Eliminaron a Estados Unidos en la ronda previa en septiembre.

El domingo, Alcaraz ya se había asegurado el número 1 del ranking a final de año antes de caer ante Jannik Sinner por 7-6 (4), 7-5 en las Finales ATP. También terminó número 1 en 2022, el más joven de la historia con 19 años.

Este año ganó el Abierto de Francia y el Abierto de Estados Unidos, y cuenta con seis títulos de Grand Slam.