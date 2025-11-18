La paratleta mexicana Lourdes Ponce obtiene medalla de oro en los Juegos SordolÃ­mpicos de Tokio 2025. Foto: Gobierno de MÃ©xico

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La paratleta mexicana Lourdes Ponce refrendÃ³ su estatus como la mejor del mundo al conquistar la medalla de oro en la prueba de los 10 mil metros de los Juegos SordolÃ­mpicos que se desarrollan en Tokio, JapÃ³n, para convertirse en bicampeona de la especialidad en la justa que congrega a los deportistas mÃ¡s destacados del mundo con discapacidad de audiciÃ³n.?

Ponce JuÃ¡rez detuvo el cronÃ³metro con un registro de 36 minutos, 17 segundos y 07 centÃ©simas, seguida de la finlandesa Sara-Elise Ruokonen, con 37:13.45 y de la keniana Serah Kimani, con 37:24.37, mientras que la tambiÃ©n mexicana LucÃ­a Amador quedÃ³ en la cuarta posiciÃ³n al cruzar la meta en 38:05.12.

Con este resultado, Ponce repitiÃ³ el tÃ­tulo obtenido en la anterior ediciÃ³n de los Juegos SordolÃ­mpicos celebrados en Caxias do Sul, Brasil 2022, en los que ademÃ¡s se colgÃ³ la presea de plata en la prueba de 5 mil metros, presentÃ¡ndose como una de las cartas mÃ¡s fuertes de la delegaciÃ³n mexicana.

La medalla de oro de Loures Ponce es el segundo metal para MÃ©xico en Tokio, luego del subcampeonato obtenido por la judoca MarÃ­a Isabel HuitrÃ³n en la divisiÃ³n de -48 kilogramos, quien buscaba su tercera presea dorada tras conquistar los tÃ­tulos en las ediciones de 2022 y 2017.

La delegaciÃ³n mexicana que compite en Tokio se vio reducida de 49 a 38 deportistas, luego de que la FederaciÃ³n Mexicana de Deportes para Sordos (Femedesor) no obtuviera los recursos suficientes para que asistieran todos los deportistas que habÃ­an ganado su lugar al compromiso, mientras que el apoyo de la ComisiÃ³n Nacional de Cultura FÃ­sica y Deporte (Conade) se enfocÃ³ en otorgarle el recurso a los seleccionados con mayores posibilidades competitivas.