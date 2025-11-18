Juegos SordolÃmpicos
La paratleta mexicana Lourdes Ponce obtiene medalla de oro en los Juegos SordolÃmpicos de Tokio 2025La paracorredora mexicana se convirtiÃ³ en bicampeona de los 10 mil metros tras refrendar el tÃtulo obtenido en Caxias do Sul, Brasil 2022.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La paratleta mexicana Lourdes Ponce refrendÃ³ su estatus como la mejor del mundo al conquistar la medalla de oro en la prueba de los 10 mil metros de los Juegos SordolÃmpicos que se desarrollan en Tokio, JapÃ³n, para convertirse en bicampeona de la especialidad en la justa que congrega a los deportistas mÃ¡s destacados del mundo con discapacidad de audiciÃ³n.?
Ponce JuÃ¡rez detuvo el cronÃ³metro con un registro de 36 minutos, 17 segundos y 07 centÃ©simas, seguida de la finlandesa Sara-Elise Ruokonen, con 37:13.45 y de la keniana Serah Kimani, con 37:24.37, mientras que la tambiÃ©n mexicana LucÃa Amador quedÃ³ en la cuarta posiciÃ³n al cruzar la meta en 38:05.12.
Con este resultado, Ponce repitiÃ³ el tÃtulo obtenido en la anterior ediciÃ³n de los Juegos SordolÃmpicos celebrados en Caxias do Sul, Brasil 2022, en los que ademÃ¡s se colgÃ³ la presea de plata en la prueba de 5 mil metros, presentÃ¡ndose como una de las cartas mÃ¡s fuertes de la delegaciÃ³n mexicana.
La medalla de oro de Loures Ponce es el segundo metal para MÃ©xico en Tokio, luego del subcampeonato obtenido por la judoca MarÃa Isabel HuitrÃ³n en la divisiÃ³n de -48 kilogramos, quien buscaba su tercera presea dorada tras conquistar los tÃtulos en las ediciones de 2022 y 2017.
La delegaciÃ³n mexicana que compite en Tokio se vio reducida de 49 a 38 deportistas, luego de que la FederaciÃ³n Mexicana de Deportes para Sordos (Femedesor) no obtuviera los recursos suficientes para que asistieran todos los deportistas que habÃan ganado su lugar al compromiso, mientras que el apoyo de la ComisiÃ³n Nacional de Cultura FÃsica y Deporte (Conade) se enfocÃ³ en otorgarle el recurso a los seleccionados con mayores posibilidades competitivas.