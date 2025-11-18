México concluye el año con más dudas: cae 2-1 ante Paraguay en amistoso

SAN ANTONIO, Texas (AP).— La Selección Mexicana aceptó un par de goles durante el complemento y cerró el año previo al Mundial del que será coanfitrión con su quinto partido sin victoria, al caer el martes por 2-1 ante Paraguay, que estará también presente en esa cita.

Antonio Sanabria puso al frente a los guaraníes a los 48 minutos con un remate dentro del área, que fue validado gracias al uso de la repetición de video por el árbitro estadunidense Joseph Dickerson.

Raúl Jiménez emparejó el encuentro amistoso para los tricolores a los 54, con un penal que Dickerson señaló sobre Orbelín Pineda.

Damián Bobadilla volvió a poner al frente a los paraguayos con un cabezazo dentro del área, poco después de que el arquero Luis Ángel Malagón fue incapaz de contener un disparo.

Malagón evitó que la derrota en el Alamodome fuera más amplia en los minutos finales, al tapar un tiro de Enciso con vaselina y poco después sacar con la pierna un remate de Bobadilla con dirección a las redes.

México, que organizará la próxima Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá, concluyó con este revés su calendario de partidos de 2025, en el que su último triunfo fue el 6 de julio, cuando venció 2-1 a Estados Unidos en la final de la Copa Oro.

Luego vinieron amistosos contra Japón (0-0), Corea del Sur (2-2), Colombia (0-4), Ecuador (1-1) y Uruguay (0-0) en los que no pudo celebrar una victoria.

Paraguay, clasificado a la magna competencia del orbe del próximo año por la zona de Conmebol, puso fin a una racha de dos derrotas, ante Corea del Sur (2-0) y Estados Unidos (2-1) en su preparación con miras a la participación mundialista.

Al Tri de Javier Aguirre le faltó suerte para abrir el marcador pasada la primera media hora, cuando el contención Edson Álvarez impactó el poste con un remate.

El talentoso joven Gilberto Mora, de 17 años, también tuvo la oportunidad de celebrar una diana con un tiro libre que iba a las redes, pero fue desviado por el arquero Orlando Gill en las acciones de la primera mitad.

Sanabria se encontró con el primer gol luego de rematar un pase que Julio Enciso suministró al área. El atacante de la Cremonese de Italia apenas alcanzó a desviar para que el esférico fuera a las redes antes de impactar con Malagón.

De primer momento se sancionó una falta, hasta que desde la sala de videoarbitraje se avisó a Dickerson que valorara la acción, que terminó marcando como gol.

La reacción mexicana fue rápida en una descolgada de Pineda hasta la línea final, donde Braian Ojeda le cometió el penal que Jiménez convirtió en gol con un suave disparo a un lado de Gill.

Pero México mostró sus carencias defensivas cuando fue incapaz de hacerse de una serie de rebotes en el área. Malagón no pudo contener el esférico en un disparo, lo cual dio la oportunidad a Enciso de sacar un centro que Bobadilla mandó a las redes.

El combinado mexicano tuvo el debut de Armando González, delantero de Chivas que ingresó de cambio a los 67 minutos en lugar de Mora.