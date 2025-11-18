SelecciÃ³n Mexicana Sub-17

MÃ©xico es eliminado del Mundial Sub-17 tras ser goleado 5-0 por Portugal

La SelecciÃ³n Mexicana terminÃ³ con dos jugadores expulsados: JosÃ© Navarro y Santiago LÃ³pez.
martes, 18 de noviembre de 2025 · 11:20

CIUDAD DE MÃ‰XICO (AP).- Ese dÃ­a, la SelecciÃ³n Mexicana de futbol Sub-17 enfrentÃ³ a su similar de Portugal en los octavos de final de la Copa del Mundo de la categorÃ­a que se estÃ¡ desarrollando en Qatar. Sin embargo, las aspiraciones del cuadro tricolor por continuar en el certamen concluyeron al ser goleado 5-0 por los portugueses.

MÃ©xico llegÃ³ a estas instancias tras empatar 2-2 con Argentina en el tiempo regular e imponerse 5-4 en la tanda de penaltis y buscaba repetir la hazaÃ±a de la victoria para, despuÃ©s, llegar a cuartos de final.

Rafael Quinta abriÃ³ el marcador al minuto 15 tras un cobro de penalti y hasta el medio tiempo el duelo marchaba 1-0, con una expulsiÃ³n para MÃ©xico al minuto 36 de JosÃ© Navarro. Fue en el complemento cuando Portugal aprovechÃ³ tener un jugador de mÃ¡s.

Anisio Cabral anotÃ³ al minuto 48. Al 81 Martim Guedes colgÃ³ el 3-0, tres minutos despuÃ©s sumÃ³ otro tanto Miguel Figuereido y a falta de cinco minutos para cumplirse los 90, Yoan Pereira anotÃ³ el Ãºltimo gol del encuentro. Al minuto 88, Santiago LÃ³pez vio la segunda y Ãºltima tarjeta roja para MÃ©xico.

