MÃ©xico es eliminado del Mundial Sub-17 tras ser goleado 5-0 por Portugal

SelecciÃ³n Mexicana Sub-17
MÃ©xico es eliminado del Mundial Sub-17 tras ser goleado 5-0 por PortugalLa SelecciÃ³n Mexicana terminÃ³ con dos jugadores expulsados: JosÃ© Navarro y Santiago LÃ³pez.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (AP).- Ese dÃa, la SelecciÃ³n Mexicana de futbol Sub-17 enfrentÃ³ a su similar de Portugal en los octavos de final de la Copa del Mundo de la categorÃa que se estÃ¡ desarrollando en Qatar. Sin embargo, las aspiraciones del cuadro tricolor por continuar en el certamen concluyeron al ser goleado 5-0 por los portugueses.
MÃ©xico llegÃ³ a estas instancias tras empatar 2-2 con Argentina en el tiempo regular e imponerse 5-4 en la tanda de penaltis y buscaba repetir la hazaÃ±a de la victoria para, despuÃ©s, llegar a cuartos de final.
Rafael Quinta abriÃ³ el marcador al minuto 15 tras un cobro de penalti y hasta el medio tiempo el duelo marchaba 1-0, con una expulsiÃ³n para MÃ©xico al minuto 36 de JosÃ© Navarro. Fue en el complemento cuando Portugal aprovechÃ³ tener un jugador de mÃ¡s.
Anisio Cabral anotÃ³ al minuto 48. Al 81 Martim Guedes colgÃ³ el 3-0, tres minutos despuÃ©s sumÃ³ otro tanto Miguel Figuereido y a falta de cinco minutos para cumplirse los 90, Yoan Pereira anotÃ³ el Ãºltimo gol del encuentro. Al minuto 88, Santiago LÃ³pez vio la segunda y Ãºltima tarjeta roja para MÃ©xico.