¿Quiénes se han clasificado a la Copa del Mundo 2026?

Brandon Mechele de Bélgica celebra con sus compañeros tras anotar el cuarto gol ante Liechtenstein en el Grupo J de la eliminatoria al Mundial, el martes 18 de noviembre del 2025. Foto: AP Foto/Geert Vanden Wijngaert

martes, 18 de noviembre de 2025 · 18:05

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un récord de 48 equipos jugarán en la Copa del Mundo 2026, coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Este martes, España, Bélgica, Suiza, Escocia y Austria aseguraron los últimos lugares automáticos de Europa.

Un total de 43 equipos obtendrán plazas a través de torneos de clasificación continental. Otros dos asegurarán lugares en los playoffs intercontinentales, que contarán con seis equipos y están programados para marzo en México. Los tres países anfitriones se clasifican automáticamente.

La distribución

Asia tiene ocho plazas directas y una al playoff intercontinental.

África tiene nueve lugares directos más uno para el playoff intercontinental.

Norte y Centroamérica y el Caribe obtienen tres cupos directos (más los tres países anfitriones) y otros dos lugares en los playoffs intercontinentales.

Sudamérica tiene seis lugares directos y enviará otro equipo al playoff intercontinental.

Oceanía, por primera vez, tiene un espacio garantizado: Nueva Zelanda lo aseguró en marzo. Podría añadir otro con Nueva Caledonia yendo a los playoffs intercontinentales.

Europa tendrá 16 equipos seguros para jugar en la Copa del Mundo.

Ya clasificados: