CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- El juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de MÃ©xico, Gabriel Regis LÃ³pez, resolviÃ³ que la ComisiÃ³n Nacional de Cultura FÃ­sica y Deporte (Conade) debe pagarle a la nadadora Melissa RodrÃ­guez en compensaciÃ³n por el retiro injustificado de su beca durante la gestiÃ³n de Ana Gabriela Guevara.

RodrÃ­guez, seleccionada olÃ­mpica en Tokyo 2020, perdiÃ³ su estÃ­mulo econÃ³mico en 2023 y 2024 sin sustento legal de acuerdo a lo seÃ±alado en las reglas de operaciÃ³n, por lo que debe ser retribuida por la Conade segÃºn un anÃ¡lisis valorando su desempeÃ±o competitivo en el periodo en que se le retirÃ³ el apoyo.

La sentencia favorable a la nadadora, dada a conocer el 13 de noviembre Ãºltimo, es definitiva, no admite algÃºn recurso en contra y debe cumplimentarse de inmediato, invalidando el oficio emitido en su momento por la propia ComisiÃ³n en el que se le niega el otorgamiento de la beca, de lo contrario, la instituciÃ³n se expone a una sanciÃ³n.

A la brevedad, Conade tendrÃ¡ que realizar el cÃ¡lculo de lo que le corresponderÃ­a a RodrÃ­guez y realizar la propuesta formal a la espera de que la exseleccionada olÃ­mpica acepte el monto para concluir con el proceso, o en su caso, inconformarse.

Derivado del retiro injustificado de las becas y la decisiÃ³n de los deportistas de emprender acciÃ³n legal, se han resuelto mÃ¡s de 20 casos a su favor, aunque aÃºn quedan pendientes por concluir expedientes en este mismo sentido para las disciplinas de clavados, nataciÃ³n, raquetbol y deporte adaptado.