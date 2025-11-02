Barcelona gana 3-1 al Elche y se mantiene segundo en LaLiga

MADRID (AP).- Lamine Yamal anotó temprano y el Barcelona se recuperó de su derrota en el Clásico ante el Real Madrid al vencer al Elche 3-1 en casa para recuperar el segundo lugar en la liga española este día.

Ferran Torres y Marcus Rashford también marcaron para el Barcelona, ??una semana después de que perdiera 2-1 ante el Real Madrid en el primer clásico de la temporada.

El Barcelona está a cinco puntos del líder, el Real Madrid, que goleó al Valencia 4-0 en casa el sábado. El Barcelona llegó al partido en tercera posición, a un punto del Villarreal, que derrotó al Rayo Vallecano 4-0 el sábado.

Yamal, criticado por algunos tras su floja actuación contra el Madrid, adelantó a los locales con un disparo desde dentro del área en el minuto nueve tras una asistencia de Alejandro Baldé. Torres amplió la ventaja tres minutos después tras un pase de Fermín López.

El Elche respondió con un gol de Rafa Mir en un contraataque en el minuto 42, pero Rashford aumentó la ventaja del Barcelona con un disparo con la zurda desde un ángulo difícil en el minuto 61, su sexto gol de la temporada en su nuevo club.

A Rashford le anularon un gol en el minuto 52 por fuera de juego en la jugada previa, y Mir estuvo a punto de empatar para los visitantes en el minuto 55 con un disparo con efecto que rozó el larguero con el portero del Barcelona, ??Wojciech Szczesny, ya batido. Mir también estrelló el balón contra el poste en el minuto 68, cuando su equipo perdía 3-1, tras una buena parada de Szczesny.

Elche, que ocupa el noveno puesto, lleva cuatro partidos de liga consecutivos sin ganar, con tres derrotas.

El Barcelona, ??que había perdido tres de sus cinco partidos anteriores en todas las competiciones, sigue jugando en el estadio de Montjuic mientras espera los permisos necesarios para reabrir el Camp Nou renovado.

La derrota ante el Madrid puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas contra su rival.

El mediapunta Dani Olmo y el delantero Robert Lewandowski regresaron a las canchas del Barcelona tras recuperarse de sus lesiones, ingresando al partido como suplentes en la segunda mitad. No habían jugado con el club desde principios de octubre.