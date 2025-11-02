Los Steelers fuerzan 6 pérdidas de balón y supera por 27-20 a los Colts, líderes de la AFC. Foto: AP/Matt Freed

PITTSBURGH (AP).- Este día, Jaylen Warren corrió para dos touchdowns y los Pittsburgh Steelers forzaron seis pérdidas de balón de Indianapolis en una victoria de 27-20.

Los Steelers (5-3) pusieron fin a una racha de dos derrotas consecutivas presionando al mariscal de campo de los Colts, Daniel Jones, hasta que cometió el tipo de errores que había evitado en gran medida durante el inicio abrasador de Indianápolis.

Jones lanzó tres intercepciones y perdió el balón dos veces, incluyendo un balón suelto provocado por TJ Watt de Pittsburgh en el segundo cuarto que pareció sacar a los Steelers de una mala racha que duró semanas y en la que la defensa mejor pagada de la NFL cedió yardas y puntos a un ritmo alarmante.

La recuperación de Watt, que se produjo cuando los Steelers perdían por un touchdown, lucían apáticos y recibían algunos abucheos de una afición incómoda en el Acrisure Stadium, preparó el terreno para la primera de las dos carreras de touchdown de Warren e inició un patrón ya conocido. La defensa de Pittsburgh recuperaría el balón, y luego Aaron Rodgers y la ofensiva de los Steelers convertirían esa pérdida de balón en puntos.

Pittsburgh convirtió tres de los balones perdidos por Indianápolis en touchdowns durante una racha en la que anotaron 24 puntos consecutivos para tomar el control del partido.

Dos jugadas después de que la anotación de Warren empatara el partido, Jones lanzó un pase impreciso directamente al linebacker de los Steelers, Payton Wilson, quien lo devolvió 17 yardas. Dos jugadas después, Rodgers encontró a Pat Freiermuth con un pase de touchdown de 12 yardas, dándole a los Steelers una ventaja que ni siquiera estuvieron a punto de perder.

Rodgers completó 25 de 35 pases para 203 yardas y una anotación en un día en que la ofensiva de Pittsburgh logró apenas 225 yardas de ofensiva total.

Pero claro, los Steelers no necesitaban que Rodgers fuera prolífico, sino simplemente competente en un día en que la defensa recuperó su confianza en la recuperación del balón.

Jones completó 31 de 50 pases para 342 yardas con un touchdown de pase y un touchdown de carrera, pero sus tres intercepciones igualaron su total de la temporada hasta el momento y tuvo serios problemas para asegurar el balón ante una presión de pase que lo capturó cinco veces.

El coordinador defensivo de los Steelers, Teryl Austin, prometió simplificar las cosas después de las derrotas ante Cincinnati y Green Bay, en las que la secundaria de Pittsburgh permitió la asombrosa cifra de 688 yardas por aire.

El equipo, plagado de lesiones e incluso con el safety Kyle Dugger como titular tras su llegada en un intercambio con Nueva Inglaterra el jueves, encontró la manera de mantener a raya a la ofensiva más anotadora de la liga.

Los 20 puntos de los Colts igualaron su mínimo de la temporada, y una parte significativa de sus 368 yardas se produjeron en los momentos decisivos del partido.

Quizás lo más preocupante para Indianápolis fue la forma en que Jones —cuyo resurgimiento tras seis temporadas mayormente olvidables con los New York Giants ayudó a impulsar el notable inicio de temporada de Indianápolis— retrocedió hasta convertirse en un tomador de decisiones propenso a errores que lo hizo prescindible en la Gran Manzana.

Ante la peor defensa contra el pase de la liga, el entrenador de Indianápolis, Shane Steichen, optó por confiar el partido en Jones en lugar del corredor Jonathan Taylor. Taylor, el máximo corredor de la NFL, se quedó con un mínimo de temporada de 45 yardas en 14 acarreos y pasó prácticamente desapercibido incluso durante la primera mitad, cuando solo corrió ocho veces, mientras que Jones intentó 20 pases con resultados cada vez peores.

A pesar del tropiezo, Indianápolis se mantiene en la cima de la AFC Sur. Pittsburgh sigue siendo el único equipo de la AFC Norte con récord ganador. Y quizás igual de importante, los Steelers recuperaron algo de confianza después de que su inicio de 4-1 pareciera un espejismo.