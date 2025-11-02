Manchester City gana 3-1 al Bournemouth; Haaland anota doblete

(AP).- El último doblete de Erling Haaland encubrió un grave error de Gianluigi Donnarumma en la victoria del Manchester City por 3-1 sobre el Bournemouth, que elevó al equipo al segundo puesto de la Premier League este día.

Haaland alcanzó los 13 goles en la temporada —más del doble que cualquier otro jugador— al desmarcarse tras pases del impresionante Rayan Cherki y definir mano a mano en los minutos 17 y 33. Tras el primer gol, Haaland celebró imitando a un robot.

Entre esos goles, el Bournemouth empató después de que Donnarumma intentara despejar de puños un córner cerrado, pero calculó mal y dejó caer el balón delante de él. El centrocampista estadunidense Tyler Adams empujó el balón suelto al fondo de la red y Donnarumma vio la tarjeta amarilla por protestar airadamente la supuesta falta.

Ese error será solo una anécdota en el último espectáculo de Haaland , ya que el delantero noruego suma 26 goles en 16 partidos entre club y selección esta temporada. Ha marcado dos goles en cada uno de sus últimos cuatro partidos como local en la Premier League.