Rico Dowdle y Ryan Fitzgerald le dan a los Panthers una victoria de 16-13 sobre los Packers. Foto: AP

GREEN BAY, Wis. (AP).- Rico Dowdle corrió para 130 yardas y dos touchdowns, y su gran carrera en el último minuto preparó el terreno para el gol de campo de 49 yardas de último segundo de Ryan Fitzgerald, mientras que los Carolina Panthers vencieron a Green Bay 16-13 el domingo para poner fin a la racha de tres victorias consecutivas de los Packers.

La derrota podría resultar costosa para Green Bay (5-2-1). El estelar ala cerrada de los Packers, Tucker Kraft, tuvo que ser retirado del campo en camilla con una lesión de rodilla en el tercer cuarto.

Carolina (5-4), un equipo que era considerado perdedor por dos touchdowns según BetMGM Sportsbook, se recuperó de una derrota en casa por 40-9 ante Buffalo para volver a tener un récord positivo.

Dowdle había estado compartiendo el tiempo de juego con Chuba Hubbard, pero el entrenador de los Panthers, Dave Canales, dijo que Dowdle obtendría la mayor parte de los acarreos, y la decisión dio resultado.

Jugando detrás de una línea ofensiva plagada de lesiones, Dowdle respondió con una brillante actuación de 25 acarreos que incluyó un gran error.

Su segundo touchdown del día le dio a los Panthers una ventaja de 13-6 al final del tercer cuarto. Pero celebró esa anotación moviendo las caderas dos veces, en aparente referencia a un sketch de "Key & Peele", y fue sancionado por conducta antideportiva.

El intento de punto extra de Fitzgerald de 48 yardas contra un viento arremolinado quedó muy corto, manteniendo la ventaja de Carolina en 13-6.

Dowdle y Fitzgerald se redimieron después de que Josh Jacobs, de Green Bay, anotara un touchdown de dos yardas en tercera oportunidad y gol con 2:01 restantes, empatando el partido. En lugar de tener que intentar la conversión de dos puntos para igualar el marcador, los Packers lograron el empate con el punto extra de Brandon McManus.

Después de que Carolina recuperara el balón, la carrera de 19 yardas de Dowdle en segunda y 10 desde la mitad del campo puso a los Panthers en posición de gol de campo, y el pateador novato de Florida State anotó justo cuando expiraba el tiempo.

Antes del touchdown de Jacobs, los Packers habían avanzado hasta la yarda 35 de Carolina en cinco de sus primeras seis posesiones, pero solo habían conseguido dos goles de campo para mostrarlo.

Green Bay comenzó el día con solo tres pérdidas de balón en toda la temporada, igualando a Filadelfia con el menor número de la liga. Savion Williams cometió un fumble en la zona roja que frustró una oportunidad de anotar, y Jordan Love lanzó una intercepción que derivó en un touchdown de Carolina el domingo.

McManus anotó goles de campo de 49 y 27 yardas, pero falló uno de 43 yardas que le habría dado la ventaja a Green Bay en el tercer cuarto. El segundo touchdown de Dowdle llegó después de que Keisean Nixon, de Green Bay, cometiera interferencia de pase en una jugada incompleta en tercera oportunidad y gol.

Green Bay también desperdició un intento de gol de campo corto cuando perdía 13-6 en el último cuarto y se la jugó en cuarta oportunidad y 8 yardas desde la yarda 13 de Carolina. Love se movió hacia la derecha, no encontró a nadie libre, se fue muy a la izquierda y lanzó un pase cruzado. Mike Jackson, de Carolina, dejó caer el balón en la zona de anotación.

Love completó 26 de 37 pases para 273 yardas con una intercepción en su cumpleaños número 27. Jacobs tuvo 17 acarreos para 87 yardas.