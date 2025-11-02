Selección Mexicana femenil de futbol Sub-17 avanza a semifinales de Copa del Mundo (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, la Selección Mexicana femenil de futbol Sub-17 venció 5-4 en penaltis a su similar de Italia, esto por los cuartos de final de la Copa del Mundo de la especialidad, la cual se está realizando en Marruecos. Esta victoria permitió a México avanzar a semifinales.

Al minuto 15, Ava Stack abrió el marcador en favor del conjunto tricolor, sin embargo, tras una revisión en el VAR el gol no sólo fue anulado, sino que además se marcó un penalti a favor de las italianas por una jugada previa.

La dorsal número 10 de Italia, Valentina Giudici, fue la encargada de cobrar la pena máxima, pero Valentina Murrieta, cancerbera del América, se hizo grande bajo el arco y atajó el disparo. Al minuto 41, nuevamente, Italia tuvo un penalti a favor. Y, otra vez, Murrieta se vistió de heroína tras evitar la caída de su valla.

Valentina "Brick Val" Murrieta, take a bow?? pic.twitter.com/vj6OEP51xy — Katina McStenius ???? (@Iagoonerbeach) November 2, 2025

Tras esas oportunidades, ninguna de las dos selecciones tuvo jugadas de peligro y los 90 minutos culminaron 0-0. Por lo que el pase a semifinales se definió con tiros de penalti.

En la ronda de definición, Murrieta, mostró sus capacidades para atajar penaltis al tapar un disparo de las italianas. Leila Ávila anotó el tiro que selló el pase a semifinales para México.

Así se ejecutaron los penales:

Benedetta Bedini anotó el 1-0

Citlalli Reyes igualó 1-1

Giulia Galli puso el 2-1

Berenice Ibarra empató 2-2

Rachele Giudici falló su segundo penal del día

Mia Villalpando convirtió el 3-2

Giulia Robino empató 3-3

Valeria Alvarado marcó el 4-3

Martina Bressan igualó 4-4

Leila Ávila anotó el 5-4 definitivo

Las dirigidas por Miguel Gamero se enfrentarán al representativo de Países Bajos en semifinales el próximo miércoles 5 de noviembre, a las 13:00 horas. En la otra llave jugarán Brasil vs. Corea del Norte, el miércoles 5 de noviembre, a las 9:30 horas.