Sinner recupera el número 1 del ranking tras vencer a Auger-Aliassime en final del Masters de París. Foto: AP/Christophe Ena

PARÍS (AP).- Este día, Jannik Sinner recuperó el puesto número 1 en el ranking de tenis masculino después de vencer a Felix Auger-Aliassime 6-4, 7-6 (4) en la final del Masters de París.

El cuatro veces campeón de Grand Slam de Italia reemplazó al seis veces ganador de majors Carlos Alcaraz en la cima al extender su racha de victorias en pista cubierta a 26 partidos, siguiendo la victoria en Viena el domingo pasado con su primer título en París.

Auger-Aliassime, noveno cabeza de serie, necesitaba ganar el torneo en La Défense Arena para asegurarse el octavo y último puesto para las Finales ATP de final de temporada en Turín, Italia.

Pero Sinner no concedió ninguna oportunidad de quiebre en el partido y ganó el torneo sin ceder un solo set.

“Es algo enorme, la verdad. Fue una final muy intensa y ambos sabíamos lo que estaba en juego”, dijo Sinner. “Para él es una situación muy dura y difícil, pero por mi parte estoy muy contento”.

Sinner venció a Auger-Aliassime por tercera vez consecutiva —incluidas las semifinales del US Open de este año— y ahora lidera a la canadiense 3-2 en enfrentamientos directos.

“Estaba sacando de maravilla”, dijo Sinner. “Hay que aprovechar bien las pocas oportunidades que se presentan”.

Auger-Aliassime es uno de los jugadores más regulares en pista cubierta, pero en general no pudo inquietar a Sinner en un encuentro desigual en el que Sinner mostró su mejor versión y ganó su quinto título del año y el vigésimo tercero de su carrera.

Sinner ganó en su primer punto de partido con un preciso revés a dos manos paralelo, echó la cabeza hacia atrás y levantó los brazos. Luego se palmeó el pecho mientras saludaba al público con su raqueta.

“Los últimos dos meses han sido increíbles. Hemos intentado trabajar en diferentes aspectos, mejorar como jugador, y ver este resultado me hace inmensamente feliz”, dijo Sinner. “Ha sido un año fantástico, pase lo que pase en Turín”.

Aunque Auger-Aliassime tuvo más aces (ocho en comparación con seis), Sinner ganó el 91% de los puntos de primer servicio en comparación con el 81% de su oponente.

Auger-Aliassime, quien ha ganado títulos este año en Adelaida, Montpellier y Bruselas, recibió una advertencia por violación de tiempo del juez de silla Nacho Forcadell cuando sacaba con 30-30 en el noveno juego del segundo set.

En el relevo, Auger-Aliassime se puso de pie e interrogó a Forcadell, quien le dijo que debería haber estado preparado.

Auger-Aliassime no estuvo de acuerdo.

“Estaba listo para recibir las pelotas, pero no las tenía (de los recogepelotas)”, dijo. “Si no tengo las pelotas, ¿cómo voy a prepararme para sacar? No tenía ni una sola pelota en la mano”.

Entonces Auger-Aliassime se sentó y murmuró a Forcadell: “No hablas en serio. De verdad que no hablas en serio, de verdad que no hablas en serio”.

Sinner se adjudicó el primer set con un potente golpe de derecha en la red cuando la dejada de su oponente quedó a merced de la pelota.

Auger-Aliassime tuvo un breve atisbo de esperanza cuando, estando 5-4 arriba, llevó a Sinner al deuce en su saque en el décimo juego.

Pero un error no forzado —un golpe de derecha flojo y largo— le dio la victoria al italiano. Sinner continuó con un juego en blanco, incluyendo una exquisita dejada seguida de un globo impecable.

Tras la derrota, Auger-Aliassime permaneció sentado en su silla durante unos instantes con la cabeza gacha.

Todavía tiene posibilidades de llegar a Turín y compite con el italiano Lorenzo Musetti. Ambos participarán en torneos ATP 250; Musetti jugará en Atenas y Auger-Aliassime, cabeza de serie, en Metz, Francia.