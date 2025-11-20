América y Tigres empatan 3-3 en la final de ida de la Liga MX Femenil (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La noche de este jueves, América recibió en el estadio Ciudad de los Deportes, ante 25 mil 30 aficionados, a Tigres, esto por la final de ida de la Liga MX Femenil del Torneo Apertura 2025. Lo que parecía una fiesta americanista, pues las locales iban ganando 3-0, terminó siendo un desastre, pues el marcador cerró 3-3.

El conjunto felino finalizó en primer lugar de la temporada regular con 42 unidades (13 victorias, 3 empates, 1 derrota). En cuartos de final venció 1-0 a Juárez y en semifinales se impuso 3-2 ante Cruz Azul.

Por su parte, el equipo de Coapa culminó en la tercera posición de la tabla general con 38 puntos (12 victorias, 2 empates, 3 derrotas). En cuartos de final ganó 6-1 a Rayadas y en semifinales venció 4-0 a Chivas.

Esta es la cuarta final donde el equipo de Coapa y el Felino se ven las caras en el último duelo por el campeonato. El balance en los partidos anteriores es: dos victorias para Tigres (Apertura 2022, Apertura 2023) y una para América (Apertura 2018).

Además, esta representa la decimoprimera final para la institución regiomontana, de las cuales conquistó seis títulos Mientras que el cuadro capitalino llegó a su séptima final, de las cuales se alzó en dos ocasiones con el campeonato.

Al minuto 13, la duda pisó el terreno tigre cuando en un saque de meta, la arquera Cecilia Santiago erró el pase de salida con la defensa Greta Espinoza, el balón terminó siendo muy largo para ella por lo que se barrió para evitar un disparo de Sarah Luebbert, sin embargo, en su acometida su mano tocó el esférico.

La acción terminó en penalti. Pese a la infracción cometida Espinoza no recibió lo que representaría su segunda tarjeta amarilla, y por ende la roja. Minutos antes cometió una falta donde fue amonestada.

La encargada de cobrar desde los once pasos fue Irene Guerrero. Su derechazo terminó enviando el balón al ángulo superior izquierdo de Santiago al minuto 17 para el 1-0.

Al minuto 19, de nueva cuenta, la zaga felina sufrió estragos por el ataque americanista. Luebbert iba a rematar un centro a media altura, pero Aaliyah Farmer le cometió falta. Segundo penalti para las Azulcremas en la noche. En esta ocasión, Scarlett Camberos fue la encargada del cobro. Al minuto 21 mandó el balón al fondo de la red para el 2-0.

Las dirigidas por Ángel Villacampa no estaban contentas con la ventaja de dos goles y continuaron en la búsqueda de ampliar su ventaja. Al 45’, la estadunidense Luebbert condujo la redonda de cara al arco custodiado por Santiago y entre cinco rivales, en los linderos del área, soltó un riflazo de derecha que terminó siendo 3-0. El primer tiempo concluyó con ese marcador.

En el complemento, a pesar la ventaja, las americanistas continuaron atacando incesantemente el arco rival. Aunque las visitantes tampoco se quedaron de brazos cruzados y se volcaron hacia al frente. Las comandadas por Pedro Martínez se vieron recompensadas al 61’, cuando Stephany Mayor se internó en el área Azulcrema y de zurda venció a la cancerbera Sandra Paños para el 3-1.

El conjunto felino encontró oxígeno en el gol de Mayor y en las fallas del América en ataque, por lo que no dejó de acortar el marcador. Al 77’, Chrestinah Kgatlana tomó el esférico en media cancha, galopó y dribló hasta la valla de Paños de zurda colocó el 3-2.

A falta de siete minutos para el final, Tigres continuó aspirando a empatar los números y lo consiguió a través de un testarazo de Jheniffer Da Silva Cordinali tras el centro de María Sánchez El marcado final fue de 3-3.

El partido de vuelta se disputará el próximo domingo 23 de noviembre, a las 17:00 horas, en el estadio Universitario.