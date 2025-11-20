Italia se enfrentarÃ¡ a Irlanda del Norte en las semifinales del "Playoff"para el Mundial de 2026

Mundial 2026

En la repesca de Europa -con cuatro plazas de las seis que quedan por definir-, se jugarÃ¡n las semifinales, el 26 de marzo de 2026, y las finales, el 31 de marzo, a partido Ãºnico, hasta completar los 48 billetes para el Mundial de 2026.
jueves, 20 de noviembre de 2025 · 11:23

MADRID (EUROPA PRESS) - Italia se medirÃ¡ a la selecciÃ³n de Irlanda del Norte en las semifinales de la llamada Ruta A del 'Playoff' europeo de repesca al Mundial de 2026, que se disputarÃ¡ el prÃ³ximo verano en Estados Unidos, CanadÃ¡ y MÃ©xico, segÃºn deparÃ³ el sorteo celebrado este jueves en ZÃºrich (Suiza).

La 'azzurra', que ya cayÃ³ en las repescas de los Mundiales de 2018 y 2022, disputarÃ¡ su semifinal, de la Ruta A de este 'Playoff', ante Irlanda del Norte en casa, y se enfrentarÃ¡ en la final por el pase al Mundial, fuera de casa, ante la ganadora del duelo Gales-Bosnia y Herzegovina.

En ZÃºrich tambiÃ©n se definieron las otras tres Rutas de este 'Playoff' europeo. En la Ruta B, Ucrania se enfrentarÃ¡ en casa a Suecia, en esta repesca por su rendimiento en la Liga de Naciones pese a quedar tercera en su grupo de clasificaciÃ³n al Mundial. Y el vencedor de este partido se jugarÃ¡ con el ganador de la semifinal Polonia-Albania el pase al Mundial.

En la Ruta C, TurquÃ­a, segunda en el grupo de EspaÃ±a, se enfrentarÃ¡ a RumanÃ­a en las 'semis', y el ganador, a domicilio, se medirÃ¡ a Eslovaquia o Kosovo, rivales en la otra semifinal. Mientras que en la Ruta D, las semifinales serÃ¡n Dinamarca-Macedonia del Norte y Chequia-RepÃºblica de Irlanda.

Las otras dos plazas para el Mundial se definirÃ¡n en una repesca intercontinental. Nueva Caledonia se enfrentarÃ¡ a Jamaica y Bolivia, a Surinam en las semifinales a partido Ãºnico. Mientras que el ganador del primer enfrentamiento se verÃ¡ las caras con la RepÃºblica DemocrÃ¡tica del Congo y el vencedor del segundo, con Irak, ya que estÃ¡s dos Ãºltimas selecciones estÃ¡n exentas de disputar las 'semis' por ser cabezas de serie.

 

 

