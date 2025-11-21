Con penal a lo Panenka, el joven Gilberto Mora coloca a Tijuana en cuartos de final (Video)

TIJUANA, México (AP) — El astro juvenil Gilberto Mora cobró un penal a lo Panenka para darle el jueves a Tijuana una victoria por 3-1 sobre Ciudad Juárez en su choque del play-in, con lo que los Xolos se apoderaron del séptimo pasaje para los cuartos de final de la liguilla del torneo Apertura de la Liga MX.

Mora, mediocampista de 17 años que ha deslumbrado en México desde que debutó a los 15, consumó a los 59 minutos la remontada de Tijuana, con su efectivo cobro por el centro del arco, una vez que el arquero Sebastián Jurado se tiró a un lado.

Mourad El Ghezouani hizo el 1-1 por los Xolos a los 31, con un cabezazo dentro del área. Óscar Estupiñán había puesto adelante a los visitantes a los 12, con otro potente testarazo.

El argentino Ezequiel Bullaude afianzó la victoria en el primer minuto de descuento con un remate dentro del área, cuando tenía apenas dos minutos de haber ingresado.

La victoria da a Tijuana la séptima posición para ser el rival de Tigres en los cuartos de final de la liguilla. A los Bravos les queda la oportunidad de luchar por el octavo sitio el fin de semana como anfitriones de Pachuca; el ganador será el rival del líder Toluca.

Estupiñán sorprendió en los primeros minutos, de un encuentro disputado bajo un intenso aguacero, con su testarazo a un centro de Alejandro Mayorga.

Los anfitriones dominaron y pudieron reflejarlo en el marcador cuando El Ghezouani estuvo acertado con un cabezazo tras un gran pase de Alan Vega.

Mora tuvo la oportunidad de lucir su temple al momento de ejecutar el penal, que fue marcado por el árbitro Marco Antonio Ortiz tras una mano de Homer Martínez en un cobro de tiro libre del propio adolescente.

Con este gol, Gil Mora se convirtió en el jugador más joven en anotar en liguilla, con 17 años y 37 días cumplidos.

Juárez se quedó con 10 elementos luego de que Alejandro Mayorga vio la tarjeta roja tras una falta que cometió sobre Ramiro Árciga cuando se enfilaba al área. Esta falta fue la que derivó en el penal que abrió la ventaja.

Bullaude estuvo solo en el corazón del área para mandar a las redes un centro de Alan Vega y dar más tranquilidad a la eliminatoria.

PACHUCA IRÁ POR EL OCTAVO SITIO

Con soberbios tantos de Enner Valencia y Kenedy en la primera mitad, Pachuca se enfiló a una victoria de 3-1 sobre Pumas para seguir con esperanzas de clasificarse a la liguilla.

El ecuatoriano Valencia abrió el marcador con un excelso disparo cruzado cerca de la banda izquierda, que superó el lance del arquero costarricense Keylor Navas, para que el esférico se metiera a la portería tras pegar en la base de un poste a los 33 minutos.

Kenedy mostró su poderoso golpeo de balón a los 40, cuando se acercó al área ante la displicencia de la zaga y realizó otro tiro que pasó por encima de la cabeza de Navas y terminó en las redes tras impactar el travesaño.

El delantero brasileño Kenedy consumó un doblete con una incursión en el área a los 55, en la que batió a Navas con un disparo que pasó entre un costado del guardameta y el poste.

Pedro Vite descontó por los universitarios a los 65, después de recibir en el corazón del área un centro de tiro de esquina, que mandó a las redes con un suave remate frente al arco.

Los Tuzos reforzaron la oportunidad de obtener al octavo sitio de la clasificación para los cuartos de final de la liguilla, en el estreno del argentino Esteban Solari como su entrenador, luego del despido de Jimmy Lozano un día después de terminada la fase regular.

Para Pumas se consumó un nuevo fracaso al quedar al margen de la fase final del torneo por segundo curso consecutivo, después —en ambos fue eliminado en la denominada fase del play-in.

Cuando los Tuzos no encontraron profundidad para terminar jugadas en el área, buscaron respuestas con intentos desde fuera. Pedro Pedraza realizó un aviso con un disparo lejano antes de cumplirse 20 minutos, pero Navas evitó que terminara en el fondo de su meta.

Poco después, Navas, quien hace un par de días quedó fuera del Mundial junto con la Selección de Costa Rica, no pudo desviar los disparos de Valencia ni de Kenedy.