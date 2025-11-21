FIFA vuelve a sancionar al presidente del futbol panameño tras comentarios gordofóbicos

ZÚRICH (AP).- Días después de que Panamá se clasificara para la Copa Mundial de 2026, la FIFA suspendió a Manuel Arias, presidente de la federación de futbol del país, por no respetar una sanción anterior impuesta por avergonzar por su peso a una estrella de la selección nacional femenina.

La FIFA anunció que Manuel Arias fue “suspendido de toda actividad relacionada con el futbol durante seis meses”, lo cual expirará aproximadamente cuatro semanas antes del inicio del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Arias no pudo asistir al sorteo del Mundial que se celebrará el 5 de diciembre en Washington, D.C., al que está previsto que asista el presidente estadounidense Donald Trump.

La FIFA informó que sus jueces disciplinarios también impusieron una multa de 20 mil francos suizos (25 mil dólares) al funcionario panameño por incumplir la resolución previa de su comité de ética, que lo suspendía por seis meses hasta julio. No se dieron detalles sobre cómo infringió la sanción.

Arias insinuó que Marta Cox estaba “gorda” después de que esta hiciera comentarios críticos sobre la organización del equipo nacional, que se clasificó para la Copa Mundial Femenina de 2023.

Reconoció sus comentarios “desafortunados” en marzo de 2024.

Durante su primera sanción de seis meses, Arias debería haber sido excluido de dos partidos de clasificación para el Mundial en junio y de la Copa Oro en Estados Unidos que se prolongó hasta julio.

Arias puede apelar las últimas sanciones de la FIFA.

Panamá se ganó su lugar en la Copa Mundial masculina al vencer a El Salvador 3-0 el martes, mientras que Surinam, líder anterior del grupo, perdió en Guatemala 3-1.