Gobernadora de Morelos confirma que el Atlante deja la entidad por su regreso a primera división

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó los rumores sobre la salida del equipo de futbol Atlante de la entidad ante su inminente regreso a la primera división del balompié mexicano tras adquirir la franquicia Mazatlán FC, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.

En el marco de las conmemoraciones por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, la mandataria estatal adelantó que el club azulgrana abandonará el estado, lo que anticipa que la organización retorne a la Ciudad de México para jugar en la Liga MX a partir del torneo Apertura 2026.

“Me da muchísimo gusto que el Atlante regrese a primera división”, comentó González Saravia ante los representantes de los medios de comunicación que la abordaron. “Vamos a seguir trabajando con ellos, tenemos proyectos para continuar aquí en el (Estadio) Centenario, trayendo deporte y ya en su momento les vamos a dar a conocer”, agregó la gobernadora.

En la actualidad, el Atlante, propiedad de Emilio Escalante, juega como local dentro de la Liga Expansión MX en el estadio Agustín “Coruco” Díaz en Zacatepec, Morelos; sin embargo, su regreso a la máxima categoría también llegaría acompañado de su estancia en la capital del país.

En mayo último, los “Potros de Hierro” se habían sumado a la demanda colectiva de 10 equipos de segunda división ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en contra de la Liga MX por regresar el sistema de ascenso y descenso a la competición; sin embargo, apenas unos días más tarde, el llamado “equipo del pueblo” se desistió de dicha apelación y en octubre se dio a conocer que había aprobado el proceso de certificación de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para ser elegible a competir en la primera división.

De acuerdo con reportes periodísticos, ha trascendido que la operación de la compra del Mazatlán ronda los 65 millones de dólares, cifra equivalente a poco más de la mitad de lo que se estima pagó la empresa estadounidense Innovatio Capital, encabezada por el empresario Marc Spiegel, para comprar la franquicia del Club Querétaro a Grupo Caliente este mismo año.

El movimiento se da en medio de la disputa entre Salinas Pliego y el gobierno federal por un adeudo multimillonario estimado en cerca de 50 mil millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), según resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.