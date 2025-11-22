Barcelona regresa al Camp Nou con una goleada por 4-0 al Athletic Bilbao

BARCELONA, España (AP).- Barcelona regresó a su querido Camp Nou y logró una dominante victoria 4-0 sobre el Athletic Bilbao, que jugó con 10 hombres, para sumarse a las celebraciones de regreso a casa este sábado.

Unos 45 mil aficionados acudieron a la reapertura del estadio de futbol más grande de Europa, con aproximadamente la mitad de su aforo. El Camp Nou llevaba más de dos años cerrado por una importante reforma que el endeudado club espera que impulse sus ingresos.

Robert Lewandowski marcó el ritmo al marcar a los cuatro minutos de partido. Ferran Torres añadió dos goles con dos pases magistrales de su compañero delantero Lamine Yamal, y Fermín López marcó en su primer partido en el Camp Nou. El Athletic perdió a Oihan Sancet por una roja directa por una falta peligrosa a López en el 53, con el marcador 3-0 para los locales.

“Jugamos bien desde el principio y sumamos otros tres puntos, pero lo importante hoy es volver al Camp Nou”, dijo Lewandowski. “Jugar aquí es algo especial. Creo que cuando jugamos en el Camp Nou somos un poco más fuertes”.

Los aficionados del Barcelona cantaron el himno del club antes del inicio del partido en un ambiente festivo a pesar del clima frío.

Tenían motivos para estar especialmente felices. La última vez que pudieron asistir a un partido en el Camp Nou fue en mayo de 2023. Durante los más de 900 días siguientes, el Barcelona disputó sus partidos como local en el Estadio Olímpico, de propiedad municipal y con capacidad para 55.000 personas, ubicado en la cima de una colina con vistas a la ciudad, de difícil acceso.

“Han pasado dos años en el (Estadio Olímpico) y no ha sido fácil, el ambiente no era el mismo, se notaba que no era el Camp Nou”, dijo Carlos Narváez, aficionado de 36 años. “Esto es como volver a casa. Estoy seguro de que los jugadores lo sentirán así, igual que nosotros, los aficionados. Se nota la ilusión que hay”.

El club lanzó una columna de humo azul y burdeos minutos antes del partido y fuegos artificiales después para intentar que el día fuera diferente a cualquier otro partido en casa. Algunos aficionados incluso corearon "¡Messi! ¡Messi!" en un momento del partido, recordando los días de gloria del mejor jugador de la historia del club en el estadio.

Pero dejando de lado el regreso a casa, todavía queda mucho trabajo por hacer antes de que el nuevo Camp Nou esté terminado y listo para albergar a 105.000 aficionados.

La zona superior del Camp Nou sigue siendo en su mayor parte un esqueleto de vigas y pilares de metal y hormigón; enormes grúas de construcción se ciernen sobre el estadio y son visibles desde las gradas, y hay zonas que parecen una obra en construcción.

Joan García empezó en la portería y Raphinha entró como suplente en los últimos minutos mientras ambos jugaban sus primeros minutos desde que se recuperaron de lesiones en las piernas que los tuvieron fuera de los terrenos de juego durante casi dos meses.

La victoria dejó al Barcelona a la par de puntos con el Real Madrid en lo más alto de la tabla antes de que el Madrid visite al Elche el domingo.

El próximo objetivo del Barcelona: viajar a Londres para jugar contra el Chelsea en la Liga de Campeones el martes.

Retrasos y plazos

Las obras de modernización del Camp Nou comenzaron en junio de 2023 para reparar, modernizar y ampliar un recinto que anteriormente tenía un aforo de 99 mil espectadores. El club consiguió mil 450 millones de euros (mil 600 millones de dólares en aquel entonces) de varios inversores para llevar a cabo el proyecto de remodelación.

El Barcelona había planeado inicialmente volver a disputar partidos en el Camp Nou en noviembre de 2024, coincidiendo con el 125.º aniversario del club. La fecha se ha pospuesto varias veces, y el club no ha indicado cuándo prevé que finalicen las obras del estadio. El club indicó que planea solicitar permiso a las autoridades para abrir más asientos a medida que avancen las obras.

A principios de este mes, más de 20 mil aficionados acudieron a ver el primer entrenamiento del Barcelona en el Camp Nou.

El Barcelona también recibió esta semana la autorización de la UEFA para recibir al Eintracht Frankfurt en el Camp Nou el 9 de diciembre.