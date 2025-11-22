Max Verstappen gana el Gran Premio de Las Vegas y reduce la diferencia de puntos en la F1. Foto: AP/Eric Gay

LAS VEGAS (AP).- Max Verstappen ganó por segunda vez en cuatro carreras y el cuatro veces campeón reinante de la Fórmula 1 continuó su camino de regreso a la contienda por el título con una victoria el sábado por la noche en el Gran Premio de Las Vegas.

Es la segunda vez en tres años que el neerlandés conquista las calles de Las Vegas, que utilizan parte del famoso Strip. Ganó la carrera inaugural en 2023 y consiguió su cuarto título consecutivo aquí el año pasado.

Ahora tiene otra victoria en un evento que detestaba antes de su debut debido a la atención que los promotores dedicaron a celebridades y fiestas en lugar de a la competencia en sí. Pero a la hora de subirse al coche, independientemente de lo que piense Verstappen sobre el evento, parece brillar.

Verstappen partió segundo, pero tomó el control de la carrera en la primera curva cuando el actual líder del campeonato, Lando Norris, intentó adelantarlo en la salida, pero terminó saliendo de la curva con su McLaren. Verstappen se puso líder y George Russell superó a Norris para colocarse segundo.

Norris se quedó atascado en la tercera posición, y su compañero de equipo, Oscar Piastri, no tuvo mejor suerte, ya que el australiano perdió dos puestos en la salida, cayendo del quinto al séptimo. Los dos pilotos de McLaren se han intercambiado el liderato de la clasificación de pilotos durante toda la temporada, y Norris tenía una ventaja de 24 puntos sobre Piastri al inicio, mientras que Verstappen estaba a 49 puntos.

Norris terminó segundo y Russell tercero, y con dos carreras restantes en el año, la ventaja de Norris es de 30 puntos sobre Piastri y Verstappen recortó su déficit a 42 puntos.

Kimi Antonelli de Mercedes cruzó la línea de meta en cuarto lugar, pero una penalización lo hizo caer un lugar al quinto, lo que movió a Piastri al cuarto lugar.

El piloto más destacado de la carrera fue el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, quien se clasificó 20.º, lo que supuso el primer último puesto para Ferrari en una clasificación desde 2009. De hecho, salió 19.º e inmediatamente ganó seis posiciones. Hamilton fue ganando posiciones con constancia y terminó 10.º.

Para Verstappen, fue su octavo podio consecutivo y superó a Norris por casi 20 segundos.