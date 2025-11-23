Arsenal golea 4-1 al Tottenham en el derbi del norte de Londres y lidera la Premier League . Foto: AP/Frank Augstein

(AP).- Eberechi Eze estuvo a punto de fichar por el Tottenham durante el verano. Este día marcó un triplete contra los Spurs, su máximo rival.

El mediapunta inglés fue la inspiración detrás de la victoria del Arsenal por 4-1 en el derbi del norte de Londres que dejó a su equipo con una ventaja de seis puntos en la Premier League.

Eze agregó al gol inicial de Leandro Trossard en el minuto 36 con su primero en el 41, y puso el 3-0 en el minuto del segundo tiempo con un remate con el pie izquierdo.

Eze completó su primer hat-trick con su primer título —y el primero de un jugador del Arsenal contra el Tottenham desde 1978— con un disparo con efecto en el minuto 76. Ha sido el fin de semana perfecto para el Arsenal, que vio caer el sábado a sus dos mayores rivales por el título, el Manchester City y el Liverpool.

"Es especial", dijo Eze. "No hay palabras para describirlo".

Ahora, el Chelsea es el rival más cercano en el segundo puesto. Sin embargo, tras 12 partidos, el Arsenal es el gran favorito para ganar su primer título de liga desde 2004.

El gol de consolación del Tottenham llegó cuando Richarlison tomó un balón suelto y superó al portero del Arsenal, David Raya, desde unos 45 metros, poniendo el 3-1 en el marcador.

Eze se aseguró de que no hubiera regreso, tres meses después de llegar al club de su infancia procedente del Crystal Palace por una cifra inicial de 60 millones de libras (80 millones de dólares). Al principio del mercado de fichajes, se informó que estaba en conversaciones con el Tottenham.

Cuando se le preguntó si podría haber llevado el blanco de los Spurs el domingo, Eze dijo: "No hablemos de eso".

El portero del Tottenham, Guglielmo Vicario, se disculpó con los aficionados del equipo por el pobre desempeño de los Spurs.