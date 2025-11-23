Cristiano Ronaldo marca de chilena con el Al-Nassr en la liga saudí y llega a 954 goles (Video)

Cristiano Ronaldo marca de chilena con el Al-Nassr en la liga saudí y llega a 954 goles . Foto: X: @AlNassrFC_EN

RIAD, Arabia Saudita (AP).- Cristiano Ronaldo dio otra demostración de su calidad al anotar de chilena para su club de Arabia Saudita este día.

El portugués, de 40 años, recibió un centro desde la banda derecha con una volea acrobática que fue demasiado feroz para que el portero la pudiera detener, y el gol coronó la victoria de Al-Nassr por 4-1 sobre Al Khaleej en la Saudi Pro League.

El luso se encuentra en la carrera para convertirse en el primer jugador en registrar mil goles en el futbol profesional. Con el tanto de este día llegó a su gol 954.

Call it skill, call it instinct… we call it Ronaldo ???? pic.twitter.com/diFN85oBCI — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 23, 2025

Cristiano acaba de regresar de su compromiso con la selección de Portugal, donde fue expulsado contra Irlanda, pero celebró la clasificación de su país para el Mundial. Si es convocado al certamen mundialista llegaría a seis apariciones, un récord.