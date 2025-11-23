Delegación mexicana llega a cuatro medallas en los Juegos Sordolímpicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La delegación mexicana que compite en la vigésimo quinta edición de los Juegos Sordolímpicos que se desarrollan en Tokio, Japón, llegó a cuatro preseas, luego de los podios obtenidos por Freya Nieves en atletismo y Brenda Sánchez en taekwondo.

Nieves cumplió con éxito su transición a los 400 metros con vallas para obtener la medalla de plata con un registro de 1 minuto, 04 segundos y 88 centésimas, en competencia ganada por la atleta de origen ruso pero bajo la bandera de los deportistas neutrales, Viktoriia Aksenova, con 1:00.74, mientras que el bronce le correspondió a la estadounidense Nicole Coopwood, con 1:05.67.

Por su parte, la taekwondoín Brenda Sánchez se colgó la presea de bronce en la división de -49 kilogramos al ganar su combate de repechaje por un lugar en el podio tras superar 2-0 a la turca Beyza Akis. El oro fue para la Madina Satushieva, también bajo la representación neutral, quien venció 2-0 a la uzbeka Dilbar Tojiboeva.

Las medallas de Nieves y Sánchez se suman a las de la atleta Lourdes Ponce, quien se convirtió en bicampeona de los Juegos Sordolímpicos al conquistar el título en los 10,000 metros, así como de María Isabel Huitrón en -48 kilogramos, quien sumó en su palmarés su tercer metal con la plata en judo, después de ganar los oros en las ediciones de 2017 y 2022.

La delegación mexicana que compite en Tokio se vio reducida de 49 a 38 deportistas, luego de que la Federación Mexicana de Deportes para Sordos (Femedesor) no obtuviera los recursos suficientes para que asistieran todos los deportistas que habían ganado su lugar al compromiso, mientras que el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se enfocó en otorgarle el recurso a los seleccionados con mayores posibilidades competitivas, por lo que otro contingente debió buscar el financiamiento por sus propios medios.