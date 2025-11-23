Italia gana la Copa Davis por tercer año consecutivo al vencer a España en la final. Foto: AP/Luca Bruno

BOLONIA, Italia (AP).- Italia sigue siendo el rey de la Copa Davis, y esta vez ni siquiera necesitó de Jannik Sinner.

Matteo Berrettini y Flavio Cobolli fueron las estrellas de los italianos sin el ausente Sinner, ambos ganaron sus partidos individuales para obtener una ventaja inexpugnable de 2-0 sobre España en la final del domingo.

Es el cuarto título de la Copa Davis para Italia, y el tercero consecutivo. El último país en ganar tres títulos consecutivos fue Estados Unidos, que ganó cinco consecutivos entre 1968 y 1972.

Sinner, segundo del ranking, quien guió a Italia al máximo trofeo por equipos del tenis masculino los dos últimos años, decidió no jugar esta semana, prefiriendo prepararse para la próxima temporada. Lorenzo Musetti, octavo del ranking, tampoco jugó.

Italia no los necesitó y ganó sus tres partidos por 2-0 esta semana en el SuperTennis Arena de Bolonia después de eliminar a Austria en cuartos de final y a Bélgica en semifinales.

España también estuvo sin su jugador estrella, el número uno del ranking Carlos Alcaraz.

En la final de este día, Berrettini venció a Pablo Carreño Busta por 6-3 y 6-4 antes de que Cobolli remontara para vencer a Jaume Munar por 1-6, 7-6 (5), 7-5 y hacerse con el punto de la victoria, como lo ha hecho en las tres ocasiones de esta semana. Cobolli dejó caer su raqueta al suelo y sus compañeros italianos lo levantaron en el aire.

Italia ganó la Copa Davis por primera vez en 1976, antes de ganar en Málaga en 2023 y 2024. Esta es la primera vez que gana en su propio país.

España, seis veces campeona, disputaba el partido por el título por primera vez desde 2019.