Tigres vence al América y es el máximo ganador de la Liga MX Femenil con siete títulos (Videos)

Tigres vence al América y es el máximo ganador de la Liga MX Femenil con siete títulos. Foto: X: @TigresFemenil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde de este domingo, Tigres recibió en el estadio Universitario, también conocido como “El Volcán”, al América, esto por el juego de vuelta de la final de la Liga MX Femenil. El global terminó

El encuentro de ida dejó un vibrante 3-3, por lo que le duelo estaba completamente abierto. Por un lado, el conjunto felino estaba con la búsqueda de su séptimo título y continuar con su paso arrollador como el máximo club de la liga con más campeonatos. Por otra parte, la institución azulcrema tenía la consigna de colocar ganar su séptima estrella.

El partido no contaba con mayor peligro en ambas áreas, hasta que al minuto 19 llegó el error de la zaga americanista; Annie Karich retrasó el balón de cara a su arco a Annia Mejí, sin embargo, su pase fue errado, situación que aprovechó Diana Ordoñez, quien tras la falla terminó frente a frente ante Sandra Paños y anotó el primer gol del juego. El 1-0 representó el 4-3 en el global; así terminó el primer tiempo.

En el complemento, las americanistas se lanzaron al ataque en búsqueda de empatar los cartones, incluso uno de sus disparos pegó en el travesaño. Desafortunadamente para su causa, al minuto 57, Nancy Antonio vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con 10 tras pegar con su pie derecho el rostro de la española Jennifer Hermoso.

El marcador no se movió más y el juego de vuelta cerró 1-0, y en el global 4-3. Con esta victoria, Tigres se consagró campeón por séptima ocasión de la Liga MX Femenil (Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020, Clausura 2021, Apertura 2022, Apertura 2023, Apertura 2025).