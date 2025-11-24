Expulsan a Gueye, futbolista del Everton, por abofetear a un compañero de su mismo equipo (Video)

Expulsan a Gueye, futbolista del Everton, por abofetear a un compañero de su mismo equipo. Foto: AP/Dave Thompson

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- Este día, el mediocampista del Everton, Idrissa Gueye, fue expulsado por abofetear a su compañero Michael Keane durante la primera mitad de un partido de la Liga Premier contra el Manchester United.

Gueye y Keane estaban discutiendo después de que el mediocampista perdió el balón, lo que provocó un remate de Bruno Fernandes del United en el minuto 13, con el marcador 0-0 en Old Trafford.

Los compañeros se encontraron cara a cara cuando Keane empujó a Gueye, quien respondió con un zurdazo en la cara del defensa. El árbitro Tony Harrington le mostró la tarjeta roja.

El portero del Everton, Jordan Pickford, y el extremo Iliman Ndiaye intervinieron para alejar a Gueye.

El centro de partidos de la Premier League publicó en X: “La tarjeta roja que el árbitro le pidió a Gueye por conducta violenta fue verificada y confirmada por el VAR, y la acción se consideró un golpe claro en la cara de Keane”.

En la jugada, Gueye recuperó el balón dentro del área del Everton y lo pasó al espacio, probablemente pensando que Keane se acercaría. Keane no lo hizo, y el capitán del United intervino y disparó desviado.

A pesar del revés, el equipo de David Moyes silenció a la afición local al ponerse en ventaja 16 minutos más tarde cuando Dewsbury-Hall lanzó un impresionante disparo de 18 metros al otro extremo de la red. El marcador terminó 1-0 a favor del Everton.