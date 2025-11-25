Afición del Napoli rinde homenaje a Diego Maradona en su quinto aniversario luctuoso. Foto: AP

NÁPOLES, Italia (AP).- Napoli y su afición rindieron homenaje a Diego Maradona en el quinto aniversario de su muerte.

Un video de Maradona se proyectó en las pantallas gigantes del estadio antes del partido del Nápoles contra el Qarabag en la Champions League este día. El locutor del estadio dijo: "El Nápoles quiere recordarte con un video especial. Hace cinco años nos dejó el más grande de todos los tiempos".

Todo el estadio coreaba “Diego, Diego”.

En el minuto 10 —con el número de la camiseta de Maradona— los aficionados comenzaron a corear “Maradona solo hay uno” y a cantar canciones sobre él, al mismo tiempo que ondeaban banderas, bufandas y camisetas del equipo en su honor.

Maradona murió de un ataque cardíaco a los 60 años el 25 de noviembre de 2020, dos semanas después de ser dado de alta de un hospital en Buenos Aires tras una cirugía por un coágulo de sangre en el cerebro.

Llevó al Napoli a sus dos primeros títulos de la Serie A en 1987 y 1990 y el estadio del club pasó a llamarse Stadio Diego Armando Maradona después de su muerte.

Maradona, quien llevó a Argentina a la victoria en el Mundial de 1986, es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.