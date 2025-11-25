FIFA solo suspende un partido a Cristiano Ronaldo y no se perderá el inicio del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo será suspendido un juego y no se perderá ningún partido del Mundial 2026. Foto: AP

MIAMI (AP).- Cristiano Ronaldo probablemente no se perderá ningún partido de Portugal en el Mundial a pesar de la tarjeta roja que recibió en un partido de clasificación por dar un codazo a un rival de Irlanda.

La FIFA publicó este día un veredicto disciplinario que impuso una suspensión de tres partidos, aunque dos de esos fueron aplazados por un período de prueba de un año.

Ronaldo cumplió una suspensión obligatoria de un partido cuando Portugal jugó su último partido de clasificación la semana pasada: una victoria por 9-1 sobre Armenia que selló su lugar en la Copa del Mundo en América del Norte.

Se esperaba que la superestrella fuera suspendida por al menos un partido más y comenzara lo que será su sexta Copa del Mundo, un récord, fuera de las canchas.

Ronaldo movió el brazo y golpeó con el codo al defensor irlandés Dara O'Shea durante una derrota por 2-0 en Dublín hace dos semanas.

El veredicto de la FIFA llega seis días después de que Ronaldo se reuniera con el presidente estadunidense Donald Trump en la Casa Blanca para una cena formal con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Ronaldo ha jugado en la liga saudí durante tres años en un club cuya propiedad mayoritaria pertenece al patrimonio soberano saudí que preside el príncipe.