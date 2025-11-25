México conoce a sus posibles rivales para el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026. Foto: FIFA

GINEBRA (AP).- La FIFA compartió este día cómo se llevará a cabo el sorteo para la Copa del Mundo 2026. La información permitió conocer a las 11 selecciones que podrían enfrentar a México en el partido inaugural del certamen, el cual se disputará el jueves 11 de junio en el estadio Azteca.

El sorteo de la Copa del Mundo de 2026 la próxima semana recompensará a los cuatro equipos mejor clasificados —España, Argentina, Francia e Inglaterra— que serán ubicados en secciones separadas de un nuevo torneo con clasificación al estilo del tenis.

La FIFA dijo que los cuatro mejores equipos en el último ranking masculino, si terminan en la cima de sus respectivos grupos de todos contra todos, se evitarán entre sí hasta las semifinales del torneo que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio y que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

Por lo tanto, el campeón defensor Argentina con Lionel Messi y el campeón europeo número uno España con Lamine Yamal pueden asegurarse de no enfrentarse hasta la final en el MetLife Stadium cerca de Nueva York.

“Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos caminos separados hacia las semifinales”, dijo la FIFA en un comunicado, con el objetivo de recompensar a los equipos cuyos consistentes buenos resultados han elevado su clasificación mundial.

En las Copas Mundiales anteriores, el camino de los equipos hacia la fase eliminatoria y a través de ella se decidía según el grupo en el que eran sorteados.

La ceremonia del sorteo de la primera Copa Mundial de 48 equipos se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Kennedy Center en Washington, DC, en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los 42 equipos que ya se clasificaron incluyen a Irán y Haití, que la FIFA espera que jueguen exactamente donde les toque jugar, independientemente de la complicada política que esos países tienen con Estados Unidos. Las 16 sedes para los 104 juegos incluyen 11 ciudades con estadios de la NFL en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá.

Las otras seis entradas se decidirán en marzo, cuando se programen los cuadros de los playoffs europeos y mundiales, y todos esos equipos saldrán del pozo de los equipos con menor clasificación.

Esto significa que el cuatro veces campeón, Italia, podría ser una opción peligrosa en el sorteo del viernes de la próxima semana que establecerá el calendario de partidos colocando a los equipos en 12 grupos de todos contra todos de cuatro equipos cada uno.

Europa cuenta con 16 equipos y un máximo de dos pueden ser sorteados en cada grupo. Los otros 32 equipos del torneo no pueden ser sorteados en un grupo con un equipo del mismo continente.

Los tres coanfitriones se encuentran entre los 12 cabezas de serie del sorteo, que durará unos 45 minutos durante una transmisión de aproximadamente una hora y media, según informó la FIFA.

Clasificación del sorteo de la Copa del Mundo

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México, Canadá

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Ganador del playoff europeo 1, Ganador del playoff europeo 2, Ganador del playoff europeo 3, Ganador del playoff europeo 4, Ganador del playoff intercontinental 1, Ganador del playoff intercontinental 2.

Posibles rivales para México en el partido inaugural

Noruega.

Egipto.

Argelia.

Escocia.

Paraguay.

Túnez.

Costa de Marfil.

Uzbekistán.

Qatar.

Arabia Saudita.

Sudáfrica.

Panamá también pertenece al Bombo 3, sin embargo, no podrá enfrentarse al Tri durante la Fase de Grupos debido a que pertenecen a la misma Confederación, en este caso, Concacaf. Su segundo partido será ante una selección del Bombo 2 y el tercero y último de la fase de grupos una del Bombo 4