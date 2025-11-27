Canales aporta gol y asistencia por Monterrey, que aventaja 2-0 al América en cuartos de la Liga MX

Sergio Ramos de los Rayados del Monterrey, se disputa el balón con Rodrigo Aguirre del América. Foto: Cuartoscuro / Gabriela Pérez Montiel

MONTERREY, México (AP) — Sergio Canales marcó un golazo y dio la asistencia para otro, con lo que Monterrey venció el miércoles 2-0 a América, en su duelo de ida de cuartos de final en el torneo Apertura de la Liga MX.

El español Canales abrió el marcador con un soberbio zurdazo cruzado desde fuera del área, que alcanzó a desviar el zaguero Israel Reyes para abrir el marcador en el tercer minuto del descuento previo al descanso.

Fidel Ambriz amplió la ventaja después de rematar con la cabeza un tiro de esquina de Canales a los 70. Cuando iba a puerta, el balón fue desviado por el defensa chileno Igor Lichnovsky, del conjunto amarillo.

El francés Anthony Martial desperdició la oportunidad de ampliar la ventaja a tres goles en los minutos finales, tras recibir un pase dentro del área que remató de derecha directo a la base del poste.

América realizó su único disparo a puerta en el tiempo de descuento, cuando lo intentó Alejandro Zendejas, pero lo desvió con la pierna el arquero Luis Cárdenas.

Monterrey sacó una buena renta con miras a la vuelta programada el sábado en el Estadio de la Ciudad de los Deportes de la capital mexicana, donde las Águilas necesitan una victoria por dos goles de diferencia para avanzar por el criterio de desempate que tienen de su lado —mejor posición en la tabla durante el calendario regular.

Para Canales, el tanto que marcó con el primer disparo a puerta del encuentro fue el 43ro de su paso por México y el cuarto que le hace al América.

El veterano zaguero español Sergio Ramos jugó por primera vez un partido de liguilla desde que llegó a México el curso pasado, en el que no pudo estar en esta instancia debido a una lesión que lo marginó del campo al final del torneo.

Este miércoles se realizará el tercero de los partidos de la liguilla cuando Tijuana reciba a Tigres. El jueves se cerrará la ronda de los juegos de ida cuando Chivas sea el anfitrión de Cruz Azul.

TIJUANA GOLEA 3-0 A TIGRES CON TANTO DE MORA

El juvenil seleccionado mexicano Gilberto Mora selló la goleada con la que Tijuana derrotó 3-0 a Tigres en otro duelo de ida.

Kevin Castañeda marcó a los 27 minutos y Mourad El Ghezouani hizo lo propio a los 54 por los anfitriones. Mora (71) se sumó al club de los goleadores con un disparo dentro del área que mandó junto al poste luego de un gran control del esférico en el balcón del área.

Tigres se ve obligado a imponerse por diferencia de tres goles en la vuelta del sábado en el Estadio Universitario de Nuevo León para evitar su eliminación.

Con este resultado, los felinos sufrieron su primera derrota en condición de visitante durante este torneo luego de haber conseguido cuatro triunfos y el mismo número de empates durante la fase regular.