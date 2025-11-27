Chivas se resignan a empate 0-0 ante Cruz Azul en ida de cuartos de final de la Liga MX

GUADALAJARA, México (AP).- El arquero suplente Andrés Gudiño se erigió como la gran figura para que Cruz Azul rescatara el jueves como visitante un empate 0-0 ante Chivas en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga MX.

“La Máquina” volverá a la Ciudad de México con la opción de que otro empate por cualquier marcador como local le dé uno de los pases a las semifinales, al tener a su favor el criterio de desempate de mejor posición en la campaña regular.

Gudiño, quien asumió la responsabilidad de defender la meta después de la fractura en el pie derecho que sufrió el colombiano Kevin Mier en el último partido de la fase regular, realizó un par de lances salvadores que evitaron la caída de su puerta.

Armando “La Hormiga” González fue la primera víctima de Gudiño, cuando realizó una gran jugada dentro del área para quedar con opción de realizar un disparo de gol, que fue atajado por el arquero pasados los primeros 20 minutos.

Richard Ledesma también vio frustrada su opción de subir números al marcador cuando conectó el balón de volea desde fuera del área. Gudiño lo rechazó a dos manos cuando amenazaba con colarse junto al poste tras haberse cumplido media hora de acción.

No fue sino hasta el complemento cuando Cruz Azul tuvo opciones ante el arco rival. Ignacio Rivero pudo conectar un cabezazo sin marca, pero la pelota salió por encima de la portería.

El arquero rojiblanco Raúl Rangel también lució para evitar la caída de su arco en la recta final, cuando contuvo un remate de cabeza de Jeremy Márquez.

Cruz Azul será el anfitrión del duelo de vuelta el domingo por la noche. Para Chivas no queda más que buscar la victoria por cualquier marcador para quedarse con el pase a la siguiente ronda.

En otros duelos de los cuartos de final que se realizaron el miércoles por la noche, el líder Toluca venció como visitante 2-1 a Ciudad Juárez; en tanto que Monterrey hizo valer su condición de local al derrotar 2-0 a América, al igual que hizo Tijuana al golear 3-0 a Tigres. Estas tres series se definirán con sus encuentros de vuelta el sábado.