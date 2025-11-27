Diputados aprueban por unanimidad reformas para combatir violencia en el deporte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte facultando a la Conade para que elabore lineamientos y criterios que permitan desarrollar protocolos preventivos que combatan la violencia en el deporte.?

Con 416 votos a favor, el dictamen fue turnado como minuta al Senado en calidad de cámara revisora a la espera de su posible aprobación una vez enviada a las comisiones correspondientes.?

La aprobación se dio en seguimiento a la iniciativa presentada el 23 de septiembre último por la diputada Paola Longoria del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Deporte, en la que se contempla la modificación a nueve artículos de la citada ley, con una definición jurídica amplia de violencia en el deporte, además de obligar también a las federaciones deportivas nacionales, ligas profesionales, centros deportivos y clubes a promover protocolos antiviolencia.

“La incorporación de esta palabra y su definición jurídica a lo deportivo es más que una incorporación a la ley, es la incorporación plena del Estado en la defensa de aquellas y aquellos que no encontraban la forma de defenderse y peor aún, de ser reconocidas y respetadas en su derecho a vivir libres de violencia”, destacó Longoria López durante su intervención en la tribuna.

“La impotencia de no saber cómo reaccionar o a quién recurrir cuando se abusa de ti, es consecuencia de un abandono de las autoridades que ven al deporte desgraciadamente sólo como un hobby. El primer victimario del deporte mexicano ha sido quien debe protegerlo, cuidarlo y procurarlo. Ese victimario es la indiferencia de las autoridades a lo largo de nuestra historia”, agregó la raquetbolista.

En caso de aprobarse, y una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tendrá seis meses para expedir los criterios y lineamientos de los protocolos para atender el acoso, hostigamiento, racismo, discriminación o cualquier otra forma de violencia en el deporte.?

Por su parte, las federaciones deportivas nacionales, ligas profesionales, clubes y centros deportivos, contarán con un año para adecuar sus estatutos y reglamentos e integrar dichos protocolos a sus normativas.