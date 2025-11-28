Irán boicotea el sorteo del Mundial 2026; alega restricciones de visado para su delegación

Trionda, una réplica gigante del balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se exhibe en Zúrich, Suiza, el jueves 20 de noviembre de 2025. . Foto: Claudio Thoma/Keystone vía AP

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP).- Irán decidió boicotear el sorteo del Mundial de 2026 en Washington la próxima semana, pues asegura que Estados Unidos negó visas a miembros de su delegación, informó este día la agencia de noticias estatal IRNA.

La agencia citó al portavoz de la Federación de Futbol Iraní, Amir-Mahdi Alavi, quien dijo que los funcionarios enfrentaron obstáculos para obtener visas que van más allá de consideraciones deportivas.

No hubo comentarios inmediatos de la Casa Blanca.

Alavi afirmó que la federación se había puesto en contacto con la FIFA y esperaba que pudiera ayudar a resolver el problema. El organismo rector del fútbol no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La administración del presidente Donald Trump anunció en junio la prohibición de viajes a ciudadanos de 12 países, incluido Irán. La lista también incluía a Haití, que la semana pasada se clasificó para el Mundial.

Sin embargo, se prometieron exenciones para “cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñen un papel de apoyo necesario y familiares inmediatos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según lo determine el secretario de estado”.

No está claro si las exenciones también se aplican al sorteo de la Copa del Mundo, que tendrá lugar el 5 de diciembre en el Kennedy Center.

Se esperaba que la delegación iraní estuviera encabezada por el presidente de su federación de fútbol, ??Mehdi Taj, uno de los funcionarios de mayor rango del fútbol asiático y miembro de dos comités de la FIFA que supervisan la Copa del Mundo.

Es uno de los vicepresidentes de la Confederación Asiática de Fútbol y miembro de los paneles de la FIFA con responsabilidad sobre las competiciones del organismo rector, además del fútbol de selecciones nacionales masculinas en general.

Un récord de 48 equipos participarán en la Copa Mundial que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.