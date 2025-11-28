Piastri logra la pole para la carrera sprint del GP de Catar con Norris tercero y Verstappen sexto. Foto: AP/Altaf Qadri

LUSAIL, Qatar (AP).- Este día, Oscar Piastri se hizo con la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, desplazando a su compañero de McLaren, Lando Norris, al tercer puesto. Un descontento Max Verstappen clasificó sexto.

Norris tiene una ventaja de 24 puntos sobre ambos pilotos en la Fórmula 1, y podría estar aliviado de que Verstappen comience la carrera al sprint del sábado detrás de él. El ganador suma ocho puntos y los ocho primeros puntúan.

"Un día en el que todo encajó", dijo Piastri, cuyo rendimiento ha decaído en la segunda parte de la temporada. "Es un placer estar de vuelta".

El piloto de Mercedes, George Russell, en plena forma, tuvo una buena actuación al final para clasificarse segundo. El bicampeón de F1, Fernando Alonso, fue cuarto y Yuki Tsunoda, compañero de Verstappen en Red Bull, quinto en una temporada en la que ha tenido serias dificultades.

Verstappen se mostró frustrado durante toda la clasificación al sprint. Se quejó de subviraje y también dijo que su coche rebotaba, un problema que experimentó el viernes en la única sesión de entrenamientos libres de la carrera.

La mala forma del siete veces campeón de F1, Lewis Hamilton, continuó cuando fue eliminado de la SQ1, la primera parte de la clasificación sprint.

El sprint de 19 vueltas del sábado será seguido por la clasificación nocturna para la carrera principal del domingo, la penúltima carrera de la temporada.

Norris todavía tiene el control

Aunque la brillante remontada de Verstappen en las últimas semanas le ha dado al neerlandés una visión de una quinta corona consecutiva, Norris tiene una buena ventaja y puede sellar su primer título de F1 el domingo.

Las 69 victorias de Verstappen lo sitúan en el tercer puesto histórico, por detrás de Michael Schumacher (91) y Lewis Hamilton (105). El dinámico neerlandés ya es considerado uno de los mejores pilotos de F1 de la historia, y su reciente ascenso esta temporada se vio favorecido por la descalificación de los dos pilotos de McLaren tras el GP de Las Vegas del domingo pasado, carrera que ganó.

Norris perdió los 18 puntos que ganó al cruzar la línea en segundo lugar, y Piastri los 12 que obtuvo por ubicarse inicialmente en cuarto lugar.

“Claro que duele. Pero la verdad es que me resultó bastante fácil simplemente seguir adelante”, dijo Norris, quien esta temporada se vio rezagado respecto a un Piastri dominante. “Me siento tan relajado como antes, cuando estaba 35 puntos por detrás (de Piastri), y me siento igual ahora que tengo 24 puntos de ventaja”.

Norris se asegurará el título de F1 si suma al menos dos puntos más que Verstappen y Piastri durante el fin de semana.

La estrategia de carrera será más difícil de imponer, dado que los equipos tienen dos paradas obligatorias en boxes en Catar, una medida impuesta por motivos de seguridad debido al alto riesgo de degradación de los neumáticos en el Circuito Internacional de Lusail de 5,4 kilómetros (3,3 millas). Los neumáticos Pirelli están restringidos a un máximo de 25 vueltas en la carrera de 57 vueltas.

La penalización de McLaren en Las Vegas perjudicó más a Norris, quien ganó las dos carreras anteriores, que a Piastri. Sin darse cuenta, redujo la diferencia con Norris, tras haber terminado seis puntos por detrás de él en esa carrera antes de la descalificación.

Pero Piastri no ha ganado desde el último día de agosto en el GP de Holanda y no ha subido al podio en las últimas seis carreras.

Verstappen ha ganado las dos últimas carreras en Qatar y cuatro de las últimas cinco en Abu Dhabi, donde terminará la temporada el domingo siguiente.

“Esperamos que podamos hacerlo emocionante hasta el final”, dijo.

Drama nocturno en Las Vegas

Tras la carrera iluminada de Las Vegas, la FIA citó a McLaren ante los comisarios de carrera por no pasar la inspección. Estos consideraron que el espesor medido en el desgaste del derrape (el desgaste de la placa protectora en la parte inferior de los coches) no cumplía con los requisitos mínimos en ambos monoplazas.

Norris pasó de tener 30 puntos de ventaja sobre Piastri y 42 sobre Verstappen a 24 sobre ambos rivales (390-366).

Piastri tiene el desempate por el segundo lugar en la clasificación en base a su total de victorias en comparación con Verstappen (7-6).

Ferrari en bandera

Ferrari necesita un final de temporada fuerte después de haber recibido críticas del presidente ejecutivo John Elkann.

Hamilton ha tenido problemas esta temporada y las actuaciones del campeón han estado por debajo de las expectativas.

"Me siento terrible", dijo Hamilton después de Las Vegas, donde registró su peor actuación en una clasificación al terminar 20º.

Aparte de ganar una carrera sprint en China en marzo, el británico de 40 años no ha ganado para Ferrari.

Charles Leclerc tampoco ha ganado ninguna carrera, habiendo ganado tres con Ferrari en 2024.

Pero el piloto monegasco aventaja a Hamilton 7-0 en podios y se encuentra cómodamente en la clasificación. Leclerc es quinto con 226 puntos, mientras que su compañero de equipo es sexto con 152, solo 15 puntos por delante de Kimi Antonelli, su sustituto de 19 años en Mercedes.