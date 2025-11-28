Suspenden 12 aÃ±os a Jorge Castro Rea, expresidente de la FederaciÃ³n Mexicana de Esgrima

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La FederaciÃ³n Internacional de Esgrima (FIE) anunciÃ³ que el desconocido presidente de la FederaciÃ³n Mexicana, Jorge Castro, ha sido sancionado por un periodo de tres ciclos olÃ­mpicos, luego de incurrir en diversas irregularidades, entre ellas, amaÃ±ar los procesos electorales para perpetuarse al frente del organismo que dirige desde hace mÃ¡s de 20 aÃ±os, los Ãºltimos dos, de facto.

Esta resoluciÃ³n pone oficialmente a Castro Rea fuera de cualquier actividad relativa a la dirigencia de la esgrima bajo el aval de la FIE, a partir del 12 de noviembre Ãºltimo y hasta 2037, en una disputa legal emprendida desde MÃ©xico por la disidencia de la FME y que iniciÃ³ en 2017.

A pesar de que la propia FIE lo habÃ­a desconocido desde 2023, decisiÃ³n secundada por la ComisiÃ³n Nacional de Cultura de FÃ­sica y Deporte, revocÃ¡ndole el Registro Ãšnico del Deporte (RUD), el cual es un requisito para obtener recursos pÃºblicos, Castro siguiÃ³ operando la esgrima mexicana con el reconocimiento del ComitÃ© OlÃ­mpico Mexicano (COM) y de su titular MarÃ­a JosÃ© AlcalÃ¡.

Como parte de la batalla legal emprendida por Castro, la FederaciÃ³n Mexicana de Esgrima (FME) solicitÃ³ un amparo en 2024 contra las intenciones de ComisiÃ³n Nacional de Cultura FÃ­sica y Deporte (Conade) para crear un nuevo organismo que operara esta disciplina en el paÃ­s.

Entre la serie de seÃ±alamientos en contra de Castro Rea, destaca la falsificaciÃ³n de un documento con la firma de la directora ejecutiva de la FIE, Nathalie RodrÃ­guez, con la que el dirigente mexicano engaÃ±Ã³ a la Conade sobre su reconocimiento por parte de la entidad internacional para el periodo 2017-2021.

Asimismo, en mayo de 2018, la ConfederaciÃ³n Centroamericana y del Caribe de Esgrima (CCCE) declarÃ³ a Jorge Castro persona non grata, suspendiÃ©ndolo de toda actividad en la regiÃ³n.

En 2025, el defenestrado titular de la FME se vio envuelto en otra controversia, en esta ocasiÃ³n referente a la definiciÃ³n del proceso selectivo nacional para integrar la representaciÃ³n mexicana que asistiÃ³ a los II Juegos Panamericanos Junior en AsunciÃ³n, Paraguay, en una pugna frontal entre la FederaciÃ³n y la AsociaciÃ³n Deportiva Nacional de Esgrima Mexicana, que dirige Holda Lara, quien busca el control de este deporte en el paÃ­s.