Bayern Múnich establece un nuevo récord de la Bundesliga con 44 jornadas como líder . Foto: Sven Hoppe

BERLÍN (AP).- Luis Díaz y Nicolas Jackson anotaron en el tiempo de descuento para sacar al Bayern Múnich de un apuro al vencer este día 3-1 al St. Pauli en la Bundesliga.

Incluso si el Bayern perdía, ya tenía asegurado establecer un nuevo récord de liga de 44 rondas consecutivas en lo más alto de la tabla de la Bundesliga.

Díaz desvió con el hombro un centro de Joshua Kimmich para acabar con las esperanzas de los visitantes de conseguir un punto a los tres minutos del final del tiempo añadido, y luego Serge Gnabry habilitó a Jackson para otro gol.

Los goles ampliaron el récord de derrotas del St. Pauli en la liga a nueve partidos consecutivos y evitaron preguntas incómodas en el Bayern, que sufrió su primera derrota de la temporada ante el Arsenal en la Liga de Campeones el miércoles.

“No nos rendimos. Siempre tuvimos la convicción de que aún podíamos ganar este partido. Marcar los dos goles fue un alivio”, dijo el portero del Bayern, Manuel Neuer.

Un empate contra el equipo ascendido con sede en Hamburgo habría sido el segundo del Bayern en tres partidos de liga después de que el Union Berlin terminara su récord de 16 victorias consecutivas en el inicio de temporada con un empate 2-2 el 8 de noviembre.

Andreas Hountondji, del St. Pauli, sorprendió al Bayern con el primer gol en el minuto seis, disparando el balón entre las piernas de Neuer después de que Mathias Pereira Lage se lo ganara a Konrad Laimer.

El autor del gol tuvo que retirarse poco después tras llevarse una mano a la parte posterior del muslo.

Lennart Karl y más tarde Tom Bischoff estrellaron el balón en el poste mientras el Bayern buscaba una respuesta a su temprano revés.

Los esfuerzos dieron sus frutos justo antes del descanso, cuando Díaz habilitó a Raphaël Guerreiro para el empate. Díaz intentó controlar el balón, pero tras perder el equilibrio, lo devolvió con el talón a Guerreiro.

Harry Kane estrelló un balón en el poste al final del partido y el Bayern siguió presionando en busca del gol de la victoria.

“Estas victorias son parte de la temporada; nos dan confianza”, dijo el entrenador del Bayern, Vincent Kompany. “Un gran elogio para los chicos por haber seguido adelante. Necesitaremos esa sensación esta temporada”.

El exextremo del Bayern, Kinsley Coman, fue homenajeado por el club antes del inicio del partido. La estrella francesa se incorporó al equipo saudí Al-Nassr durante la pretemporada.