Flamengo derrota 1-0 a Palmeiras y gana su cuarta Copa Libertadores (Video)

LIMA, Perú (AP).- El exdefensa de la Juventus Danilo da Silva anotó un gol en el segundo tiempo y Flamengo derrotó 1-0 a Palmeiras para ganar la final de la Copa Libertadores.

Da Silva, que también pasó por Europa con el Real Madrid y el Manchester City, marcó de cabeza en el minuto 67.

“Marqué el gol del equipo de mi vida”, dijo Danilo, quien se unió al club carioca este año tras una carrera de 14 temporadas en Europa. “Sabía que íbamos a tener una oportunidad a balón parado y la aproveché”.

Flamengo conquistó su cuarta Copa Libertadores y la primera desde 2022. También ganó en 1981 y 2019.

Brasil tiene 25 títulos de Copa, igualando el total de Argentina como la nación más ganadora del torneo.

El equipo de Río de Janeiro se convirtió en el primer tetracampeón brasileño, superando el récord de Palmeiras, São Paulo, Santos y Grêmio. Con esta victoria empataron a los clubes argentinos River Plate y Estudiantes de La Plata. Sólo Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol (5) tienen más títulos de Libertadores.

Flamengo se llevó 24 millones de dólares y un lugar en el Mundial de Clubes de 2029. También jugará la Recopa contra Lanús, campeón de la Copa Sudamericana el sábado pasado. El subcampeón recibirá 7 millones de dólares.

Los equipos brasileños han ganado la Copa Libertadores siete años seguidos. El River Plate argentino fue el último equipo no brasileño en ganar el torneo, al derrotar a Boca Juniors en 2018.